  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Англия. Чемпионшип
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА---
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиФонбет9.4551.33
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет1.953.254.2

Чухлов - о возможном переходе Насри в «Зенит»: «Команде нужен футболист вроде Глушакова»

вчера, 18:28

Экс-футболист «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал информацию о возможном переходе в команду Самира Насри.

«Не могу говорить однозначно, верю я в этот переход или нет. Считаю, что „Зениту“ в первую очередь необходим футболист вроде Глушакова. Футболист, способный завести команду, вести ее вперед в трудный момент и сыграть за счет своей харизмы. После ухода Халка и Данни у „Зенита“ нет футболиста, который мог бы сам повести остальных за собой», - сказал Чухлов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Краневиттер: «Три лучших российских хавбека? Блондин из „Краснодара“... Больше не назову»
Сегодня, 01:19 1
Манчини - о Заболотном: «Я очень им доволен»
Вчера, 21:47 35
Ганчаренко: «„Црвена Звезда“ знает, как атаковать, и очень хорошо обороняется»
Вчера, 19:55 46
Вернблум готов к матчу с «Црвеной Звездой»: «Хладнокровный режим включен»
Вчера, 18:21 24
Бикфалви рассказал о продлении контракта с «Уралом»
Вчера, 18:15 3
Торбинский: «Больше всего хочется просто вернуться в футбол»
Вчера, 18:03 7
Обсудить
Все комментарии
морозз
морозз ответил magnum3000
вчера в 23:05
magnum3000:
Чур меня, чур!!! Только не это! https://www.youtube.com/watch?v=-dd1Bs4WyHw
Привет, ты знаешь а я прощаю ему эти слова...так как он играет в Спартаке и в сборной России немногие могут! Он лидер, а лидеру прощаются маленькие слабости в виде бутылки самогона и давнейшие слова, которые сейчас смотрятся смешно и прикольно...но не печально!
морозз
морозз
вчера в 23:01
Согласен с Чухловым в команде Зенит на данный момент нет лидера, сильнейшая команда России пропустив первой не всегда добивается даже ничьей и это и говорит о центральной роли лидера которого так не хватает команде!
Аденн
Аденн
вчера в 22:21
    kastites
    kastites
    вчера в 22:08
    Грушаковы Зениту не нужны
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 21:07
    Не нужен он нам!
    zenit advokaat
    zenit advokaat
    вчера в 21:07
    на хрена козе баян?? какой глушак какой насри??
    есть кузяев и паредес.
    а вот игрока типа данни нету. манчини неадекват полнейший жулиано--данни--шатов--дзюба раскидал игроков . теперь нет креативщика способного соорудить атаку и самому завершить. может насри и подойдет на 1-2 сезона если не растерял своих качеств. но банщик точно не нужен. вернул бы данни аршавина дзюбу и халка и все больше ни кого не надо
    Морозовский
    Морозовский
    вчера в 21:06
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил MAUS
      вчера в 20:53
      MAUS:
      Так вот они где настоящие банщики, вот они !!!Как в поговорке, на воре и шапка горит!Раскусли Вас !!
      Это не банщики, это оно того. Сине - бело - голубые.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      вчера в 20:52
      Если он о человеке, который ненавидит спартак, то нам такие не нужны.
      Ненависть к середняку, это слишком сильное чувство, которое может мешать футболисту в работе.
      311
      311
      вчера в 20:50
      Зениту нужен банщик? Ему же тоскливо будет без шоколадок!)
      Миклухо Маклаевич
      Миклухо Маклаевич
      вчера в 20:37
      Верните Халка! Никого больше и не нужно будет!
      MAUS
      MAUS ответил RDeanW
      вчера в 20:29
      RDeanW:
      зениту нужна пачка халков, чтобы мальчиков в сауну приводили. малафеев и тимощук - смотрящие
      Так вот они где настоящие банщики, вот они !!!Как в поговорке, на воре и шапка горит!Раскусли Вас !!
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Литейный 4
      вчера в 20:23
      Литейный 4:
      Этот губошлеп точно не нужен. )))))
      Какие люди с основы) Чего это?)
      Алексей Буренин
      Алексей Буренин
      вчера в 20:21
        Egorium
        Egorium
        вчера в 20:04
        Харизма глушакова завела спартак до 7-0.
        Литейный 4
        Литейный 4 ответил cska plus
        вчера в 19:59
        cska plus:
        Никогда не знал, что Зениту требуется губошлёп.
        Этот губошлеп точно не нужен. )))))
        ЮЗИК
        ЮЗИК
        вчера в 19:47
        Лидер всегда нужен
        nikolah
        nikolah
        вчера в 19:33
        "способен завести команду"
        дальше можно не читать)))
        глушаков -средний игрок,да в том году выстрелил на удаче,на кураже.
        У него пожалуй 2 качества можно выделить,это умение выбирать позицию под удар и сам удар ))
        EAGuar As
        EAGuar As
        вчера в 19:31
        Игрок в Зенит , Глушаков волен в выборе .
        cska plus
        cska plus
        вчера в 19:30
        Никогда не знал, что Зениту требуется губошлёп.
        Алексей Буренин
        Алексей Буренин
        вчера в 19:18
        Совершенно верно сказал
        ALEX26659
        ALEX26659
        вчера в 19:13
        странные представления в питере о банях...
        Алсидес Гиджиев
        Алсидес Гиджиев
        вчера в 19:01
          LOpp
          LOpp
          вчера в 19:01
          Глушаков чемпион России, зачем ему идти на понижение в клуб, который в ЛЧ попасть не может.
          Dominators
          Dominators
          вчера в 18:55
          Соглашусь , что Зениту нужен игрок с большой харизмой и авторитетом . Такие как Калачев и Гацкан в Ростове . В том что в Спартаке такой Глушаков ,у меня большие сомнения . Как и в том , что если возьмут Насри , он им станет .
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          вчера в 18:54
          Лидер никогда никому не помешает...
          Sully
          Sully
          вчера в 18:54
          "способный завести команду"

          пусть дальше заводит Ананидзе с пол оборота...
          MALOVAR
          MALOVAR
          вчера в 18:51
          Чухлов назвал много фамилий кроме фамилии будещего питера,тупо побоялся заржать
          cska.78
          cska.78
          вчера в 18:50
          В Зените негров нет, некого Дениске парить будет!
          Октябрь 1917
          Октябрь 1917
          вчера в 18:49
          Чухлов имеет право на свое мнение, он его высказал вслух.
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100