Чухлов - о возможном переходе Насри в «Зенит»: «Команде нужен футболист вроде Глушакова»

Экс-футболист «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал информацию о возможном переходе в команду Самира Насри.

«Не могу говорить однозначно, верю я в этот переход или нет. Считаю, что „Зениту“ в первую очередь необходим футболист вроде Глушакова. Футболист, способный завести команду, вести ее вперед в трудный момент и сыграть за счет своей харизмы. После ухода Халка и Данни у „Зенита“ нет футболиста, который мог бы сам повести остальных за собой», - сказал Чухлов.