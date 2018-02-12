«Барселона» и «Севилья» сыграют финал Кубка Испании в Мадриде

Финальный поединок Кубка Испании между «Барселоной» и «Севильей» состоится в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» - «Ванда Метрополитано». Финал будет сыгран 21 апреля.

Напомним, что «Барселона» сыграет в финале Кубка страны в пятый раз подряд.