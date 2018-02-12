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«Барселона» и «Севилья» сыграют финал Кубка Испании в Мадриде

вчера, 19:41
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона21.04.2018 Не начался

Финальный поединок Кубка Испании между «Барселоной» и «Севильей» состоится в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» - «Ванда Метрополитано». Финал будет сыгран 21 апреля.

Напомним, что «Барселона» сыграет в финале Кубка страны в пятый раз подряд.

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Все комментарии
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 00:36
Удачи Барселоне
рус фан
рус фан
сегодня в 00:03
Севилье удачи пожелаю.
vale46
vale46 ответил Rаul
вчера в 23:25
Ну та Добивалду еще тот берун,пускай берёт!
BarsfanBaku
BarsfanBaku
вчера в 23:22
плевать где , главное победа . удачи Каталонцам
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:59
Фаворит ясный
VORON GLASS
VORON GLASS
вчера в 22:40
страны на стадионе первого клуба столицы
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 22:36
Будет интересно
магистрат Калавий
магистрат Калавий ответил Rаul
вчера в 22:20
Уже определили победителя? И почём нынче третья подряд победа? Или после первых двух покупок третья даётся бонусом?
This is BarCa
This is BarCa
вчера в 21:57
Хорошая примета проводит финал рядом с тренировочной базой...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Dominators
вчера в 21:56
Dominators:
Возможно , но тогда ее болельщики еще больше отхватят .
Не исключено...
Но полиция там достаточно хорошо работает.
Dominators
Dominators ответил susanin ultrazenith
вчера в 21:54
susanin ultrazenith:
Да Барса их прожуёт и выплюнет!
Возможно , но тогда ее болельщики еще больше отхватят .
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Dominators
вчера в 21:53
Dominators:
Вспомни , когда в Каталонии кипешевали , болелы Валенсии и Севильи специально туда ездили и наводили порядок . Возможно излишне прямолинейно и незаконно .Так что с ненавистью там все в ажуре и без столкновений не обойдется . Плюс игра проходит в Мадриде , где Бара не пользуется большой популярностью .
Да Барса их прожуёт и выплюнет!
Dominators
Dominators ответил susanin ultrazenith
вчера в 21:52
susanin ultrazenith:
Ну, посмотрим!
Вспомни , когда в Каталонии кипешевали , болелы Валенсии и Севильи специально туда ездили и наводили порядок . Возможно излишне прямолинейно и незаконно .Так что с ненавистью там все в ажуре и без столкновений не обойдется . Плюс игра проходит в Мадриде , где Бара не пользуется большой популярностью .
Эллочка
Эллочка ответил Rаul
вчера в 21:46
Rаul:
Пока аргентинская блоха будет с помощью судьи кубок выигрывать,Роналду с Реалом будет 3-ю лч брать..Каждому свое))
какого это топить за гeeв?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Dominators
вчера в 21:46
Dominators:
Знатно каталонским болельщикам репу начешут в Мадриде . Думаю и на поле все закончится в пользу Севильи . Во всяком случае вся Испания за нее .
Ну, посмотрим!
Dominators
Dominators
вчера в 21:39
Знатно каталонским болельщикам репу начешут в Мадриде . Думаю и на поле все закончится в пользу Севильи . Во всяком случае вся Испания за нее .
ArtNow
ArtNow
вчера в 21:32
Фанаты реала с дрожащими руками открывали новость.
Rаul
Rаul
вчера в 21:12
Пока аргентинская блоха будет с помощью судьи кубок выигрывать,Роналду с Реалом будет 3-ю лч брать..Каждому свое))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:57
Будет покер Месси и хет-трик Суареса!
bsww
bsww
вчера в 20:53
как только дочитал строку в новостях до Мадрида, то ассоциация - Атлетико Мадрид, ибо Реал не предоставит свой стадион
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 20:45
Повезло немного,весь Мадрид за Севилью болеть будет...
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo
вчера в 20:38
Жаль не на Бернабео) Ну и так сойдет, разтребушим Севилью как муравьед термитник!!!!
arsenal_2015
arsenal_2015
вчера в 20:33
Что на этот раз на Бернабеу сломалось?
Inquisitоr
Inquisitоr ответил Cympak-05
вчера в 20:26
Cympak-05:
Что в Испании других стадионов нет кроме Камп Ноу и Мадридских. Барселона раз 5 выигрывала кубок на сантьяго. Реал однажды тоже побеждал на камп ноу. Почему у Реала вдруг в последние годы замкнуло, что не стоит предоставлять стадион сопернику..... это либо на Футбол до было изначально делать, либо оставлять как попадёт.
Во-первых Бернабеу - это тренировочное поле Барсы, Севилья будет против. Во-вторых, ежели Барса выходит в финал кубка, то сливочный мешок в мае проводит плановую реконструкцию (от подорванных глорских 30ков трибуны, надо полагать, приходят в аварийное состояние), вот и получается, что Бернабеу - не вариант...
mntr13
mntr13
вчера в 20:21
Битва будем
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 20:19
Что в Испании других стадионов нет кроме Камп Ноу и Мадридских. Барселона раз 5 выигрывала кубок на сантьяго. Реал однажды тоже побеждал на камп ноу. Почему у Реала вдруг в последние годы замкнуло, что не стоит предоставлять стадион сопернику..... это либо на Футбол
до было изначально делать, либо оставлять как попадёт.
бебето_71
бебето_71 ответил RDeanW
вчера в 20:12
RDeanW:
пока барселона играет в мадриде, мадрид играет в финале лч) причем дважды за последние 4 года финал полностью принадлежал лишь одному мадриду)
    Agamaga
    Agamaga
    вчера в 20:03
    Других вариантов не было. Ничего, Барса в любом случае устроит праздник в столице Испании!
    blackhard
    blackhard
    вчера в 19:47
    Логично проводить финал кубка страны на стадионе первого клуба столицы.
    RDeanW
    RDeanW
    вчера в 19:47
    пока барселона играет в мадриде, мадрид играет в финале лч) причем дважды за последние 4 года финал полностью принадлежал лишь одному мадриду)
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