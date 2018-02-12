«Барселона» и «Севилья» сыграют финал Кубка Испании в Мадриде

Финальный поединок Кубка Испании между «Барселоной» и «Севильей» состоится в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» - «Ванда Метрополитано». Финал будет сыгран 21 апреля.
Напомним, что «Барселона» сыграет в финале Кубка страны в пятый раз подряд.
|Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала
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|Црвена Звезда
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|Базель
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|Манчестер Сити
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|3.25
|4.2
Финальный поединок Кубка Испании между «Барселоной» и «Севильей» состоится в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» - «Ванда Метрополитано». Финал будет сыгран 21 апреля.
Напомним, что «Барселона» сыграет в финале Кубка страны в пятый раз подряд.