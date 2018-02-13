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«Ростов» отправился на третий сбор в Малагу

сегодня, 10:38

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что сегодня команда под управлением Валерия Карпина отправилась на третий сбор в Малагу. 

«Сегодня утром футболисты „Ростова“ и тренерский штаб отправились на третий учебно-тренировочный сбор, который пройдет в испанской Малаге. В Испании „желто-синие“ будут готовиться к возобновлению сезона до 24 февраля. По приезде в Малагу „Ростов“ ждет вечерняя тренировка», - передает пресс-служба. 

Напомним, что в своем последнем контрольном матче «Ростов» сыграл вничью с «Олимпией».

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 12:00
Удачного сбора!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 11:43
Желаю команде Ростова хорошо подготовиться на сборах
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 11:40
Удачи Ростовчанам
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:34
Валера!!! Ты меня слышишь? Надо у "зеньки" отобрать очки!
Goal2
Goal2
сегодня в 11:31
удачи Ростов становись опять быстрей мужиком
ДСА
ДСА
сегодня в 11:30
Пока благотворительный фонд 300 млн. не отжал можно пошиковать
Казанский
Казанский
сегодня в 11:12
Диминаторс Пилиева вернул или так и не нашли?))
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