«Ростов» отправился на третий сбор в Малагу

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что сегодня команда под управлением Валерия Карпина отправилась на третий сбор в Малагу.



«Сегодня утром футболисты „Ростова“ и тренерский штаб отправились на третий учебно-тренировочный сбор, который пройдет в испанской Малаге. В Испании „желто-синие“ будут готовиться к возобновлению сезона до 24 февраля. По приезде в Малагу „Ростов“ ждет вечерняя тренировка», - передает пресс-служба.



Напомним, что в своем последнем контрольном матче «Ростов» сыграл вничью с «Олимпией».