Зидан: «Выход свежих Асенсио, Бэйла и Васкеса помог нам воспользоваться усталостью ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, за счёт чего «сливочным» удалось победить «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1):

«Имея в строю Иско, мы хотели доминировать в полузащите, и он проделал отличную работу. Он был очень мобилен на протяжении всей игры, особенно в её начале. К концу встречи нам удалось изменить ход игры, потому что мы знали, что ПСЖ устанет, и решили выпустить на поле Асенсио, Бэйла и Васкеса, которые помогли нам этим воспользоваться».

На послематчевой пресс-конференции Зидана также спросили, мог ли «Реал» выиграть эту встречу со счётом 4:1 или 5:1, если бы Марко Асенсио раньше появился на поле.

«Мы победили 3:1! Довольны и этим результатом (смеётся)!» — ответил французский специалист.