Основные работы по строительству стадиона в Нижнем Новгороде завершены

Заместитель главы Минстроя РФ Леонид Ставицкий рассказал, что строительно-монтажные работы по возведению стадиона «Нижний Новгород», где пройдут матчи ЧМ-2018, завершены.

«На данный момент основные виды строительно-монтажных работ по возведению стадиона завершены, а именно: устройство фундаментов, монолитных железобетонных конструкций, устройство кровли, подключение к сетям водоснабжения и водоотведения от городских источников, подключение к городской сети теплоснабжения, внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриплощадочные сети водоотведения, ливневой канализации, теплоснабжения».

Также в полном объеме завершили все агротехнологические мероприятия на футбольном поле. На данный момент готовятся документы по приемке более 2 тыс. помещений арены, согласованы все программы пуско-наладочных работ.

Первый тестовый матч на арене пройдет 15 апреля.