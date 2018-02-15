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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Основные работы по строительству стадиона в Нижнем Новгороде завершены

сегодня, 10:35

Заместитель главы Минстроя РФ Леонид Ставицкий рассказал, что строительно-монтажные работы по возведению стадиона «Нижний Новгород», где пройдут матчи ЧМ-2018, завершены.

«На данный момент основные виды строительно-монтажных работ по возведению стадиона завершены, а именно: устройство фундаментов, монолитных железобетонных конструкций, устройство кровли, подключение к сетям водоснабжения и водоотведения от городских источников, подключение к городской сети теплоснабжения, внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриплощадочные сети водоотведения, ливневой канализации, теплоснабжения».

Также в полном объеме завершили все агротехнологические мероприятия на футбольном поле. На данный момент готовятся документы по приемке более 2 тыс. помещений арены, согласованы все программы пуско-наладочных работ.

Первый тестовый матч на арене пройдет 15 апреля.

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ДСА
ДСА
сегодня в 11:06
Не вижу что сделаны внутренние отделочные работы.
Kerri
Kerri
сегодня в 10:55
Деньги на ветер.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:53
А кто после чемпионата мира будет обслуживать этот стадион?
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 10:46
И кому этот стадион будет нужен после ЧМ-18? Также как и в Саранске, Калининграде, Волгограде? Столько денег угрохали.
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