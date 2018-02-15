«Марсель» разгромил «Брагу» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Уже в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Марсель» решил почти все вопросы о выходе в следующую часть турнира, разгромив «Брагу».

Марсель, стадион «Велодром»

«Марсель» – «Брага» – 3:0 (1:0)

Голы: Жермен 4, Жермен 69, Товен 74.

«Марсель»: Пеле, Роланду, Рами, Амави (Сакаи 59), Сарр, Пайет (Замбо 78), Густаво, Лопес, Жермен (Товен 70), Окампос, Н`Жийе.

Главный тренер: Руди Гарсия.

«Брага»: Лима, Вианна, Росич, Секейра, Фигейраш, Данило, Вукчевич, Эсгайо, Паулиньо (Эдуарду 61), Карлуш (Орта 72), Соуза (Алан 76).

Главный тренер: Абел Феррейра.

Предупреждения: Амави 13, Данило 42, Вукчевич 44.

Судья: Сердар Гозюбийк.

В другой встрече дня «Милан» победил «Лудогорец» с разгромным счетом.