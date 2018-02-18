«Реал» летом укажет Бэйлу на дверь

«Реал» летом продаст вингера Гарета Бэйла, чтобы выручить средства для новых футболистов.
Постоянные травмы 28-летнего валлийца надоели руководству клуба и тренерскому штабу. Особенно недоволен этим фактом главный тренер команды Зинедин Зидан, который оставил Бэйла в запасе в последнем матче Лиги чемпионов с ПСЖ (3:1). Считается, что это последний сигнал о том, что дни Бэйла в «Реале» сочтены.
В текущем сезоне на его счету всего 12 матчей в Примере и 6 голов.
В ответном матче думаю один из них выйдет в старте, чтобы попытаться забить ранний гол и усложнить ситуацию для ПСЖ. Пока что статистика показывает что Эмери в сложных ситуациях делает мягко говоря опрометчивые перестановки в составе и тактике. Но как говориться - будем посмотреть...
В ответном матче думаю один из них выйдет в старте, чтобы попытаться забить ранний гол и усложнить ситуацию для ПСЖ. Пока что статистика показывает что Эмери в сложных ситуациях делает мягко говоря опрометчивые перестановки в составе и тактике. Но как говориться - будем посмотреть...