«Реал» летом укажет Бэйлу на дверь

«Реал» летом продаст вингера Гарета Бэйла, чтобы выручить средства для новых футболистов.

Постоянные травмы 28-летнего валлийца надоели руководству клуба и тренерскому штабу. Особенно недоволен этим фактом главный тренер команды Зинедин Зидан, который оставил Бэйла в запасе в последнем матче Лиги чемпионов с ПСЖ (3:1). Считается, что это последний сигнал о том, что дни Бэйла в «Реале» сочтены.

В текущем сезоне на его счету всего 12 матчей в Примере и 6 голов.