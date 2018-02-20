Салах: «Набрал такую форму благодаря тактике Клоппа»

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах отметил, что в мерсисайдском клубе он играет чуть ближе к чужим воротам, чем в других командах.

«По указанию Клоппа я играю немного ближе к чужим воротам. Чуть ближе, чем в других клубах, раньше тренеры меня ставили глубже. Поэтому у меня появляется больше голевых возможностей. Тренер всегда советует мне находиться поближе к воротам соперника.

Нельзя забить 10 раз из 10, это невозможно, и я осознаю, что в этом сезоне растранжирил много моментов. Но я стараюсь стать лучше. Тренеры мне очень помогают, а я также много работаю после тренировок».

Салах также рассказал, что «Ливерпуль» намерен занять второе место в АПЛ по итогам сезона.