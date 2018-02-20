Василий Березуцкий: «Маловероятно, что в следующем сезоне буду играть»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий сообщил, что он, скорее всего, не вернется в сборную России. Более того, по словам игрока, нынешний сезон может стать для него последним в футбольной карьере.

«Я уже высказывался по поводу сборной. Наверное, мои кондиции, возможности, физическое состояние уже не могут помочь сборной в каком-то моменте. Поэтому это [возвращение] маловероятно.

Отыграю ли еще сезон в ЦСКА? Не знаю. Сложный вопрос. Всегда на него очень тяжело отвечать. Я думаю, размышляю. Но ответить смогу только в конце сезона. Опять же повторю фразу- маловероятно».

35-летний Березуцкий выступает за ЦСКА с 2002 года. В составе «армейцев» он провел во всех турнирах 518 матчей, забив 14 мячей.