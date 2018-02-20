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Бабаев: «ЦСКА хочет принять на своем стадионе Суперкубок России»

вчера, 15:35

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб обсуждал возможность проведения матча за Суперкубок России на стадионе «ВЭБ-Арена».

«Тему места проведения Суперкубка сегодня не обсуждали. Что касается проведения матча на стадионе ЦСКА, мы смотрим на это положительно. Обсуждали этот вопрос ранее, но так как появилось с коммерческой точки зрения более интересное предложение, о котором Сергей Геннадьевич Прядкин рассказывал в прошлый раз, сегодня этой темы не касались. Наверное, вопрос пока отложим».

Ранее Сергей Прядкин рассказал, что РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о проведении Суперкубка России 2018 года

Действующим обладателем трофея является «Спартак».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:41
всё-таки армейцы хорошо относятся к Спартаку!
Kerri
Kerri
вчера в 19:38
Можно и принять, а можно и в Луже сыграть.
cska.78
cska.78
вчера в 19:13
Было бы неплохо!
Брулин
Брулин
вчера в 19:13
поднималась тема календаря, но конкретики нет,
суперкубок, но неизвестно когда и где...

так о чем же вы говорили, раз всё в подвешенном состоянии?
заседание для галочки?
Палыч82
Палыч82 ответил RDeanW
вчера в 18:10
RDeanW:
спартак с локомотивом себе получше стадион найдут, чтобы очередной суперкубок разыграть
За то заметь, как армейские болельщики гостеприимно комментируют, зная, что у Спартака больше всех шансов в Суперкубке сыграть,)
Великолепный
Великолепный
вчера в 18:04
А почему бы и нет, классный стадион!
mugik1973
mugik1973 ответил Don trambon
вчера в 17:19
Ты лучше у Бабаева спроси, сдадион ВЭБ Арена или стадион ЦСКА
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:41
Уж лучше в Лужниках., более престижно.
parallels
parallels
вчера в 16:40
если спартачи каким-то чудом залетят в суперкубок или финал кубка - надо проводить в лужниках, там всё для них подготовлено, встретят радушно!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:40
Только ЦСКА на этом празднике не будет.
Don trambon
Don trambon
вчера в 16:37
хрюндели думают что открывашка это их стадион. ха ха наивные глупыши.
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 16:14
Чтобы потом на полупустой стадион смотреть ? Не уж лучше Лужники...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:12
У ЦСКА пока нет своего стадиона , есть ВЭБ-Арена.
Просто Гинер одалживал деньги и использует любую возможность их возвращать.
LOpp
LOpp
вчера в 16:10
Бабаев: «цска хочет принять на своем стадионе Суперкубок России»

на своем стадионе?)))
смешной такой.
RDeanW
RDeanW
вчера в 16:09
спартак с локомотивом себе получше стадион найдут, чтобы очередной суперкубок разыграть
cska plus
cska plus
вчера в 15:53
Будет неплохо.
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