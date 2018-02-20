Бабаев: «цска хочет принять на своем стадионе Суперкубок России»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб обсуждал возможность проведения матча за Суперкубок России на стадионе «ВЭБ-Арена».

«Тему места проведения Суперкубка сегодня не обсуждали. Что касается проведения матча на стадионе ЦСКА, мы смотрим на это положительно. Обсуждали этот вопрос ранее, но так как появилось с коммерческой точки зрения более интересное предложение, о котором Сергей Геннадьевич Прядкин рассказывал в прошлый раз, сегодня этой темы не касались. Наверное, вопрос пока отложим».

Ранее Сергей Прядкин рассказал, что РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о проведении Суперкубка России 2018 года

Действующим обладателем трофея является «Спартак».