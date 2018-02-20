Бабаев: «цска хочет принять на своем стадионе Суперкубок России»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб обсуждал возможность проведения матча за Суперкубок России на стадионе «ВЭБ-Арена».
«Тему места проведения Суперкубка сегодня не обсуждали. Что касается проведения матча на стадионе ЦСКА, мы смотрим на это положительно. Обсуждали этот вопрос ранее, но так как появилось с коммерческой точки зрения более интересное предложение, о котором Сергей Геннадьевич Прядкин рассказывал в прошлый раз, сегодня этой темы не касались. Наверное, вопрос пока отложим».
Ранее Сергей Прядкин рассказал, что РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о проведении Суперкубка России 2018 года
Действующим обладателем трофея является «Спартак».
суперкубок, но неизвестно когда и где...
так о чем же вы говорили, раз всё в подвешенном состоянии?
заседание для галочки?
суперкубок, но неизвестно когда и где...
так о чем же вы говорили, раз всё в подвешенном состоянии?
заседание для галочки?
https://www.youtube.com/watch?v=Vc4un2lqLXs
Просто Гинер одалживал деньги и использует любую возможность их возвращать.
Просто Гинер одалживал деньги и использует любую возможность их возвращать.
на своем стадионе?)))
смешной такой.
на своем стадионе?)))
смешной такой.