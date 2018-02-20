Защитник «Волгаря» Плиев перешел в «Ростов»

Защитник «Волгаря» Константин Плиев подошел «Ростову» по итогам сборов. Клубы уже оформили трансферные документы, сообщил спортивный директор астраханского клуба Олег Целовальников.
В текущем первенстве ФНЛ 21-летний игрок провел 14 матчей.
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Защитник «Волгаря» Константин Плиев подошел «Ростову» по итогам сборов. Клубы уже оформили трансферные документы, сообщил спортивный директор астраханского клуба Олег Целовальников.
В текущем первенстве ФНЛ 21-летний игрок провел 14 матчей.