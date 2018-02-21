Хамес Родригес получил травму в матче с «Бешикташем»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес получил травму в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бешикташем». Футболист был заменен на 44-й минуте встречи на Арьена Роббена. Степень серьезности повреждения не уточняется.
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Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес получил травму в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бешикташем». Футболист был заменен на 44-й минуте встречи на Арьена Роббена. Степень серьезности повреждения не уточняется.