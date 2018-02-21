«Зенит» проводит открытую тренировку накануне матча с «Селтиком»

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что команда сегодня проводит открытую тренировку накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика». Напомним, что первая встреча завершилась победой шотландцев.
|Испания. Примера 2017/2018, 16 тур
|1
|X
|2
|20:45
|сегодня
|Леганес
|-:-
|Реал
|8.4
|4.95
|1.35
|Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|ЦСКА
|-:-
|Црвена Звезда
|-
|-
|-
|Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Севилья
|-:-
|Ман Юнайтед
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Шахтер Дн
|-:-
|Рома
|-
|-
|-
Пресс-служба «Зенита» сообщает, что команда сегодня проводит открытую тренировку накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика». Напомним, что первая встреча завершилась победой шотландцев.