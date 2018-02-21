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«Зенит» проводит открытую тренировку накануне матча с «Селтиком»

сегодня, 11:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикЗавтра в 21:00 Не начался

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что команда сегодня проводит открытую тренировку накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика». Напомним, что первая встреча завершилась победой шотландцев. 

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Все комментарии
zenitforfun
zenitforfun ответил Московские бабушки
сегодня в 14:04
Московские бабушки:
тренировка открытая а ни кто не пришел. все в школе.
работать надо. чтобы пенсии у вас сучар были)
Московские бабушки
Московские бабушки
сегодня в 11:50
тренировка открытая а ни кто не пришел. все в школе.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Obdulio Varela
сегодня в 11:43
Obdulio Varela:
Бомжи проводят последнюю тренировку в текущей ЛЕ
    kastites
    kastites
    сегодня в 11:41
    Прекрасно
    Морозовский
    Морозовский ответил Литейный 4
    сегодня в 11:41
    Литейный 4:
    Комфортные условия. Поле идеальное, тепло, светло, не дует. Рай футбольный. Спартаку и потренироваться негде. Открывашка, продуваемая со всех сторон по горлышко снегом завалена! :)
    Нанюхаются ФЕНОЛА и всю игру ГЛЮЧИТЬ будут!
    Казанский
    Казанский ответил Литейный 4
    сегодня в 11:37
    Литейный 4:
    Здаров СвиноДракон! Завтра будешь смотреть, как твои пупсики берут рекорд? Ахахаха!
      EAGuar As
      EAGuar As
      сегодня в 11:36
      Удачи Зениту в ЛЕ .
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Казанский
      сегодня в 11:36
      Казанский:
      Вижу,кто-то стоит на поле,кто-то угрюмо ходит по нему..Если это тренировка,то что такое пинание балды?))
      Здаров СвиноДракон! Завтра будешь смотреть, как твои пупсики берут рекорд? Ахахаха!
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 11:34
      Комфортные условия. Поле идеальное, тепло, светло, не дует. Рай футбольный. Спартаку и потренироваться негде. Открывашка, продуваемая со всех сторон по горлышко снегом завалена! :)
      Мельгарехо
      Мельгарехо
      сегодня в 11:33
      хохмачи, только бакланов на крыше от обеда отрывают.
      Obdulio Varela
      Obdulio Varela
      сегодня в 11:32
      Бомжи проводят последнюю тренировку в текущей ЛЕ
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Морозовский
      сегодня в 11:31
      Морозовский:
      "Селтик" и сегодня будет возить этот "Зенит".
      Завтра на сон грядущий будем наблюдать взятие рекорда пупсиками! Ахаха!
      Кирилыч
      Кирилыч
      сегодня в 11:28
      если будут так же играть как в первом матче-шансов у Зеньки не будет. Селтик не упустит свое.
      надеюсь бомжики соберутся и пройдут шотландцев. Пусть Ваш МегаСуперТренер пропесочет футболеров и они будут играть как надо.
      Алсидес Гиджиев
      Алсидес Гиджиев
      сегодня в 11:25
        Морозовский
        Морозовский ответил Казанский
        сегодня в 11:24
        Казанский:
        На завтра это приятное действие оставит))
          Казанский
          Казанский ответил Морозовский
          сегодня в 11:21
          Морозовский:
          "Селтик" и сегодня будет возить этот "Зенит".
          На завтра это приятное действие оставит))
          MALOVAR
          MALOVAR
          сегодня в 11:21
          А что скрывать Зениту на поле? там вроде и тактики нет у команды . а вот в бухгалтерии ,да,есть что скрывать
          Казанский
          Казанский
          сегодня в 11:21
          Вижу,кто-то стоит на поле,кто-то угрюмо ходит по нему..Если это тренировка,то что такое пинание балды?))
          Морозовский
          Морозовский
          сегодня в 11:20
          "Селтик" и сегодня будет возить этот "Зенит".
          ДАША Д
          ДАША Д
          сегодня в 11:17
          Видимо для Селтика проводили открытую тренировку.
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