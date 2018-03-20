Месси: «ЧМ-2018? Стараюсь концентрироваться на спорте, а не на том, что говорят в мире»

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20 марта 2018, 02:43

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси подчеркнул, что его не волнуют разговоры о грядущем чемпионате мира, которые не касаются спортивной составляющей:

«Я вижу, как люди [в Аргентине] хотят, чтобы мы стали чемпионами. Я отдаю всего себя, чтобы это исполнилось. Я не собираюсь бросать громкими словами со сцены. Стараюсь держаться подальше от всего, что говорят в мире. Меня интересует только спорт».

Лидер «альбиселесте» также отметил, что ЧМ-2018 станет последним для многих игроков сборной Аргентины.