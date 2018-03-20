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Месси: «ЧМ-2018? Стараюсь концентрироваться на спорте, а не на том, что говорят в мире»

20 марта 2018, 02:43

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси подчеркнул, что его не волнуют разговоры о грядущем чемпионате мира, которые не касаются спортивной составляющей:

«Я вижу, как люди [в Аргентине] хотят, чтобы мы стали чемпионами. Я отдаю всего себя, чтобы это исполнилось. Я не собираюсь бросать громкими словами со сцены. Стараюсь держаться подальше от всего, что говорят в мире. Меня интересует только спорт».

Лидер «альбиселесте» также отметил, что ЧМ-2018 станет последним для многих игроков сборной Аргентины.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
20 марта 2018 в 14:33
У тебя гном шанс стать чемпеоном мира толко если все ведущие сборные бойкотируют турнир. Тогда может выиграешь с командами Аравии, КНДР, Венесуелы и Сирии. Но грош цена будет такой победе и турниру!
neomessi
neomessi
20 марта 2018 в 14:22
Парень очень скромный.
Кое кому не помешало бы взять пример с него.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
20 марта 2018 в 12:23
все-таки самый реальный шанс стать ЧМ был в 2014 и по игре они были не хуже немцев, а сейчас будет намного сложней, хотя посмотрим в какой форме будут лучшие аргентинцы летом....
Kempes78
Kempes78
20 марта 2018 в 10:43
Аргентина без сомнения станет Чемпионом Мира ! Сначала с Месси, а потом и без него.
амурец
амурец
20 марта 2018 в 05:24
конечно зачем говорить, с Месси Аргентина чемпионом не станет, поэтому и молчит
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