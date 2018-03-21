РФПЛ ждет от «Амкара» решения по месту проведения матча с «Локомотивом»

21 марта 2018, 18:58

«Амкар» задумывается о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против «Локомотива» в Хабаровск, и РФПЛ ждет окончательного решения пермяков:

«Все матчи чемпионата проводятся в строгом соответствии с регламентом. Клуб — организатор матча обязан за семь календарных дней направить в РФС, РФПЛ, региональную федерацию и клубу-сопернику письмо с указанием времени начала матча, места его проведения, выбранного цвета игровой формы. В случаях неготовности стадиона (несоответствия его регламентным требованиям) матч проводится на стадионе, заявленном клубом в качестве резервного, а если по каким-либо причинам матч не может быть проведен ни на одном из заявленных клубом стадионов, то организатор матча должен сообщить в РФПЛ о выборе другого стадиона не позднее семи дней до даты проведения очередного домашнего матча. РФПЛ ждет от руководства „Амкара“ письмо с указанием места проведения матча 24-го тура чемпионата России.

Если организатор матча не уведомил РФПЛ о выборе другого стадиона в указанный срок, то соответствующий домашний матч он обязан провести на стадионе клуба-соперника в установленную календарем чемпионата дату. В случае невозможности проведения матча в дату, установленную календарем на стадионе клуба-соперника, место и время проведения матча определяет РФПЛ в срок не позднее трех дней до установленной календарем даты проведения матча. При этом все расходы, связанные с арендой стадиона, несет клуб — организатор матча».

Встреча состоится 31 марта.