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РФПЛ ждет от «Амкара» решения по месту проведения матча с «Локомотивом»

21 марта 2018, 18:58
АмкарЛоготип футбольный клуб Амкар (Пермь)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавершен

«Амкар» задумывается о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против «Локомотива» в Хабаровск, и РФПЛ ждет окончательного решения пермяков:

«Все матчи чемпионата проводятся в строгом соответствии с регламентом. Клуб — организатор матча обязан за семь календарных дней направить в РФС, РФПЛ, региональную федерацию и клубу-сопернику письмо с указанием времени начала матча, места его проведения, выбранного цвета игровой формы. В случаях неготовности стадиона (несоответствия его регламентным требованиям) матч проводится на стадионе, заявленном клубом в качестве резервного, а если по каким-либо причинам матч не может быть проведен ни на одном из заявленных клубом стадионов, то организатор матча должен сообщить в РФПЛ о выборе другого стадиона не позднее семи дней до даты проведения очередного домашнего матча. РФПЛ ждет от руководства „Амкара“ письмо с указанием места проведения матча 24-го тура чемпионата России.

Если организатор матча не уведомил РФПЛ о выборе другого стадиона в указанный срок, то соответствующий домашний матч он обязан провести на стадионе клуба-соперника в установленную календарем чемпионата дату. В случае невозможности проведения матча в дату, установленную календарем на стадионе клуба-соперника, место и время проведения матча определяет РФПЛ в срок не позднее трех дней до установленной календарем даты проведения матча. При этом все расходы, связанные с арендой стадиона, несет клуб — организатор матча».

Встреча состоится 31 марта.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ EAGinLE (раскрыть)
22 марта 2018 в 09:02
Денег у него как у ду ра ka фантиков, пусть тратит с пользой для себя :)
На уменьшение зряплаты пошел, значит, и в Зените урежут мальца. Это если захотят забрать обратно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ azures (комментарий удален) (раскрыть)
21 марта 2018 в 22:07
Ответ не по существу. Но для твоего возраста это нормально , особенно с учетом причастности к культурной столице России
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ EAGinLE (раскрыть)
21 марта 2018 в 20:51, ред.
Любезный, ты не понимаешь очевидные вещи. Деньги, которые Дзюба получает в Зените по контракту - это деньги Дзюбы, а не Зенита. И он имеет право тратить их так, как считает нужным. Когда ты берешь у мамы деньги на пиво, то это уже твои деньги и ты маме чек не приносишь. Контракт с Дзюбой как на сумму оплаты, так и на все прочее, составлял не один Дзюба, а кто-то из Зенита точно. Но , главное не в этом. Почему , например, ЦСКА отдавая игроков в аренду ( Чернов, Ткачев, Оланаре) в другие клубы никогда не запрещает играть против себя. А Зенит не дает играть не только Дзюбе, но и Джорджевичу. В этом тоже непорядочность клуба Зенит. Так что успокойся. Артем человек злопамятный, он точно пару положит Зениту в Туле, расшибется, но положит. И будет сезон в котором "великий" Зенит дважды уступил скромному Арсеналу..
EAGinLE
EAGinLE ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
21 марта 2018 в 20:15
Валера , ты не поверишь , но Дзюба готов за деньги Зенита (его контракт подтвердит ) не только оплатить свое участие в матче Арсенал-Зенит , но и оплатить проезд в Тулу всех желающих из Питера , правда на матч попадут не более 2000 , но это правила регламента .
EAGinLE
EAGinLE
21 марта 2018 в 20:01
Так у Амкара вроде резервный стадион в Уфе , можа чо и попутал .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 марта 2018 в 19:35
В итоге сыграют в Москве. РЖД бесплатно перевезет команду и все 30 его болельщиков...
LAISMEN
LAISMEN
21 марта 2018 в 19:25
Откровенно этот "телогреечный футбол" на стадионах уже стал надоедать...
ChsZ
ChsZ
21 марта 2018 в 19:25, ред.
Фидун арендует площадку в Антарктиде, чтобы и пингвины посмотрели.
Олeневод
Олeневод
21 марта 2018 в 19:17
В Оймяконе ждём классный футбол!
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