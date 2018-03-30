Карраско: «Перешел в „Далянь Ифан“, потому что не мог играть регулярно в „Атлетико“»

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30 марта 2018, 16:16

Полузащитник «Далянь Ифан» Янник Феррейра Карраско рассказал о причинах, вынудивших его сменить «Атлетико» на китайский клуб:

«В футболе тебя всегда будут критиковать, неважно, меняешь ли клубы или остаешься в одном. Жизнь заставляет принимать сложные решения, а это как раз было для меня таким.

Правда в том, что у меня не было возможности играть регулярно в „Атлетико“, поэтому мне нужен был этот трансфер.

Летом стартует чемпионат мира, я нуждался в игровых минутах».