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Карраско: «Перешел в „Далянь Ифан“, потому что не мог играть регулярно в „Атлетико“»

30 марта 2018, 16:16

Полузащитник «Далянь Ифан» Янник Феррейра Карраско рассказал о причинах, вынудивших его сменить «Атлетико» на китайский клуб:

«В футболе тебя всегда будут критиковать, неважно, меняешь ли клубы или остаешься в одном. Жизнь заставляет принимать сложные решения, а это как раз было для меня таким.

Правда в том, что у меня не было возможности играть регулярно в „Атлетико“, поэтому мне нужен был этот трансфер.

Летом стартует чемпионат мира, я нуждался в игровых минутах».

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Все комментарии
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
30 марта 2018 в 23:16
    Apsny
    Apsny
    30 марта 2018 в 19:47
    Охотно верится).
    Monor
    Monor ответ Олег Пастушков (раскрыть)
    30 марта 2018 в 19:41
    Я же написал в сильном клубе Европы) В России и Украине таких нет
    Олег Пастушков
    Олег Пастушков ответ Monor (раскрыть)
    30 марта 2018 в 18:38
    Россия — тоже Европа. И Украина. Только гранды наши не сильнее грандов Поднебесной.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    30 марта 2018 в 18:12, ред.
    Загубил карьеру, как и Оскар
    Red_team
    Red_team
    30 марта 2018 в 17:58
    А кроме Атлетико больше клубов в сильных лигах нет и никто не захотел его купить для основы? Хватит уже оправдываться, был бы мужиком, сказал бы:"Да, поехал за деньгами, но это мое право и не вам меня судить", а так ноет и оправдывается про какое-то место в Атлетико, сказочник
    Zola
    Zola
    30 марта 2018 в 17:10
    Когда-то Челси за него 70 млн предлагал.
    Die Roten
    Die Roten
    30 марта 2018 в 17:07
    Зря он туда перешёл. Только в вопросе денег не зря.
    Monor
    Monor ответ Олег Пастушков (раскрыть)
    30 марта 2018 в 16:46
    Какая вообще разница в какой из китайских клубов он перешел? Уровень в любом случае низкий будет. Он бы вполне в Европе мог играть в сильном клубе.
    Lil_Nigga
    Lil_Nigga
    30 марта 2018 в 16:45
    за баблом поехал.. чего тут городить? кому нужна была практика в аренду ушли..
    Кlassе
    Кlassе
    30 марта 2018 в 16:42
    Да да, щас вот все так и поверили, что ты перешел не из за толстого контракта)
    Говорил бы уж как есть, что в этом плохого то.
    Олег Пастушков
    Олег Пастушков
    30 марта 2018 в 16:20
    Только вот перешел ты не в «Гуанчжоу Эвергранд» и не в «Шанхай СИПГ», а в слабейший клуб лиги. С таким же успехом мог бы в Хабаровск переходить...
    Гость
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