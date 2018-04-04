Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2017/2018

Зидан: «Роналду забил один из лучших голов в истории, но мой гол в финале ЛЧ был красивее»

04 апреля 2018, 03:18
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от второго гола Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса» в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0):

«Криштиану забил один из лучших голов в истории, но мой гол в Глазго был красивее.

Перед такими голами обычно снимают шляпу. Роналду умеет делать столько всего на поле. Я очень радуюсь всем его достижениям.

Моя реакция на гол? Думаю, я испытал то же, что и все остальные. Я тренер, но в то же время и фанат футбола».

Гол Зидана за «Реал» в ворота «Байера» в финале ЛЧ-2001/2002 можно посмотреть здесь.

Подписывайся в ВК
Все новости
Рамос: «Может быть, это даже хорошо, что я пропускаю ответную игру»
04 апреля 2018
Арбелоа – о втором голе Роналду: «Теперь тебе остаётся лететь играть с марсианами»
04 апреля 2018
Роналду – об аплодисментах фанатов «Юве»: «Такого в моей карьере ещё не было»
04 апреля 2018 Фото
Алекс Сандро: «Победила команда, которая была лучше подготовлена»
04 апреля 2018
Хайнкес: «Нам надо прибавлять, если мы хотим выиграть Лигу чемпионов»
04 апреля 2018
Барцальи: «Первый пропущенный гол – это, прежде всего, моя ошибка»
04 апреля 2018
Сортировать
Все комментарии
SashaVRN888
SashaVRN888
04 апреля 2018 в 14:20
В голе Зидана нет ничего сверъестественногО! не понимаю когда многие считают этот гол лучшим голом ЛЧ за все времена.ЗА ЧТО??
Палыч82
Палыч82 ответ Fenomen-9 (раскрыть)
04 апреля 2018 в 11:58
Какого "блохи"? Олега Блохина или Клаудио "Пьохо" Лопеса?))
Metz57100
Metz57100
04 апреля 2018 в 10:37
А сколько зидану было лет когда он забил свой гол? 29 если не ошибаюсь? а роналду уже 33 года а он все еще летит в облаках как истребитель!
Просто Куприн
Просто Куприн
04 апреля 2018 в 10:05
Да много есть и покрасивше
Zidane.5
Zidane.5
04 апреля 2018 в 07:16
Гол Зизу признан лучшим в истории ЛЧ!!
Майкл59ru
Майкл59ru
04 апреля 2018 в 06:50
Какая разница какой гол,главное результат.Можно и с метра в пустые ворота забить и этот гол тоже назовут шедевром,тем более если он будет победным в финале ЛЧ или ЧМ )
Rattlehead
Rattlehead ответ Заратустра (комментарий удален) (раскрыть)
04 апреля 2018 в 04:01
Гол Брессана будет покруче
Fenomen-9
Fenomen-9
04 апреля 2018 в 03:42
Зидан четко)))) а вальверда сказал бы,что гол блохи лучший в истории))))
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
04 апреля 2018 в 03:37
И Зизу и КриРо далеко до гола Иммобиле в ворота Кальяри! Это действительно шедевр!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 