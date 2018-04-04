Зидан: «Роналду забил один из лучших голов в истории, но мой гол в финале ЛЧ был красивее»

04 апреля 2018, 03:18

Главный тренер «Реала» поделился впечатлениями от второго гола в ворота «Ювентуса» в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0):

«Криштиану забил один из лучших голов в истории, но мой гол в Глазго был красивее.

Перед такими голами обычно снимают шляпу. Роналду умеет делать столько всего на поле. Я очень радуюсь всем его достижениям.

Моя реакция на гол? Думаю, я испытал то же, что и все остальные. Я тренер, но в то же время и фанат футбола».

Гол Зидана за «Реал» в ворота «Байера» в финале ЛЧ-2001/2002 можно посмотреть здесь.