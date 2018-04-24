В Краснодар отправятся более 5000 болельщиков «Локомотива»

По информации клуба болельщиков «Локомотива», более 5 тысяч поклонников «железнодорожников» намерены посетить гостевой поединок 28-го тура РФПЛ с «Краснодаром»:
«Общая гостевая квота - 3398 билетов. Изначально клуб взял тысячу, но вчера ее уже разобрали, поэтому запустим в продажу остальные места в гостевом секторе. Ажиотаж вырос, он больше, чем перед финалом Кубка России в Сочи (2 мая 2017 года „Локомотив“ обыграл „Урал“ со счетом 2:0 - прим.), но остается вопрос покупки билетов на центральные сектора - в Краснодаре ожидается аншлаг. Думаем, что на стадионе будет не менее пяти тысяч наших болельщиков».
Матч состоится 30 апреля в Краснодаре. В случае победы «Локомотив» досрочно обеспечит себе чемпионское звание в Премьер-Лиге.
Быть или не быть, вот в чем вопрос... Чемпионская интрига в РФПЛ
Кого смогут собрать в ЦСКА, из тех состав и определят. А молодежка ЦСКА сейчас лидирует и, похоже, победит в своем чемпионате. Значит, ребята там играющие.
Кого смогут собрать в ЦСКА, из тех состав и определят. А молодежка ЦСКА сейчас лидирует и, похоже, победит в своем чемпионате. Значит, ребята там играющие.
Иди купи спиннер....не мешай ...здесь взрослые дяди разговаривают...
Иди купи спиннер....не мешай ...здесь взрослые дяди разговаривают...
Интересная команда...классный тренер...
Но 29.04.18 не могу пожелать им удачи...
Кстати...как вы думаете исходя из многолетнего опыта и условной приближённости к команде...каким путём пойдёт команда....попрощавшись летом с Братьями,Игнашевичем,Понтусом,Головиным,Мусой ????
Будет ли наконец ставка на молодёжь ?? Хосоновых,Кучаевых,Чаловых,Жамалетдиновых,Гордюшенко???...или нет..
Интересная команда...классный тренер...
Но 29.04.18 не могу пожелать им удачи...
Кстати...как вы думаете исходя из многолетнего опыта и условной приближённости к команде...каким путём пойдёт команда....попрощавшись летом с Братьями,Игнашевичем,Понтусом,Головиным,Мусой ????
Будет ли наконец ставка на молодёжь ?? Хосоновых,Кучаевых,Чаловых,Жамалетдиновых,Гордюшенко???...или нет..
"разобранным ,слаботренерским,безвольным как никогда Зенитом" - тоже твои слова. Я этого не говорил.
Про прогноз. Я не даю прогнозов уже давно. Когда играет Динамо, говорю:"Как болельщик рассчитываю на положительный результат".
И как болельщик, болею за два клуба. Динамо и за тот, который играет против нынешнего Зенита.
"разобранным ,слаботренерским,безвольным как никогда Зенитом" - тоже твои слова. Я этого не говорил.
Про прогноз. Я не даю прогнозов уже давно. Когда играет Динамо, говорю:"Как болельщик рассчитываю на положительный результат".
И как болельщик, болею за два клуба. Динамо и за тот, который играет против нынешнего Зенита.
Ваш прогноз на матч между "разобранным ,слаботренерским,безвольным как никогда Зенитом " и "доблестным, сильнохарактерным, боевитым ЦСКА "...????
Ваш прогноз на матч между "разобранным ,слаботренерским,безвольным как никогда Зенитом " и "доблестным, сильнохарактерным, боевитым ЦСКА "...????
В том жанре, о котором ты говоришь, никто тут кроме Манго и вашего Литейного вроде не пишет.
В том жанре, о котором ты говоришь, никто тут кроме Манго и вашего Литейного вроде не пишет.
По закону жанра ты должен был сказать что Зенит и так на своём (на 4-м) месте......и что настоящий гранд это Локо а не Спартак с Зенитом....а ты вот так по-доброму....
Отбил всё желание потроллить и выплестнуть злость из-за не удачного сезона Питера....
Я тебя первого поздравлю если Локо будет чемпионом....)))
По закону жанра ты должен был сказать что Зенит и так на своём (на 4-м) месте......и что настоящий гранд это Локо а не Спартак с Зенитом....а ты вот так по-доброму....
Отбил всё желание потроллить и выплестнуть злость из-за не удачного сезона Питера....
Я тебя первого поздравлю если Локо будет чемпионом....)))
Локо - чемпионить собрался....))
Эти "Гранды" настолько были озабочены свой грандовостью а не игрой, что это скорей даже саботаж...
Если чемпионом действительно станет Локо (коэффициент на чемпионство перед началом первенства 1:20) то надо ждать жёстких перемен в Спартаке и Зените.....
Конечно мы поздравим Локо...салют и улыбки.......
Но господа...хватит экспериментов....у больших клуюов должна быть планка ниже которой падать нельзя.....
Удачи !!!!!!!!!
Локо - чемпионить собрался....))
Эти "Гранды" настолько были озабочены свой грандовостью а не игрой, что это скорей даже саботаж...
Если чемпионом действительно станет Локо (коэффициент на чемпионство перед началом первенства 1:20) то надо ждать жёстких перемен в Спартаке и Зените.....
Конечно мы поздравим Локо...салют и улыбки.......
Но господа...хватит экспериментов....у больших клуюов должна быть планка ниже которой падать нельзя.....
Удачи !!!!!!!!!
Жалко, что мне далековато, но перед телевизором обязательно буду болеть по полной!!!
Жалко, что мне далековато, но перед телевизором обязательно буду болеть по полной!!!
Локо - чемпион!
Локо - чемпион!