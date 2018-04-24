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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

В Краснодар отправятся более 5000 болельщиков «Локомотива»

сегодня, 11:24
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив30.04.2018 в 19:00 Не начался

По информации клуба болельщиков «Локомотива», более 5 тысяч поклонников «железнодорожников» намерены посетить гостевой поединок 28-го тура РФПЛ с «Краснодаром»:

«Общая гостевая квота - 3398 билетов. Изначально клуб взял тысячу, но вчера ее уже разобрали, поэтому запустим в продажу остальные места в гостевом секторе. Ажиотаж вырос, он больше, чем перед финалом Кубка России в Сочи (2 мая 2017 года „Локомотив“ обыграл „Урал“ со счетом 2:0 - прим.), но остается вопрос покупки билетов на центральные сектора - в Краснодаре ожидается аншлаг. Думаем, что на стадионе будет не менее пяти тысяч наших болельщиков».

Матч состоится 30 апреля в Краснодаре. В случае победы «Локомотив» досрочно обеспечит себе чемпионское звание в Премьер-Лиге.

Быть или не быть, вот в чем вопрос... Чемпионская интрига в РФПЛ

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 15:53
Пожелаю обеим командам красивой игры и без травм! Пуст победит сильнейший и более желающий победы!...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил SHMEL
сегодня в 15:00
SHMEL:
Жизнь не задалась?К чему сей пассаж?
Извини...погорячился...без обид..
Sem25
Sem25 ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:59
Jeck Denielse:
Я тоже симпатизирую ЦСКА....не хожу конечно как вы на последние 2-е игры....но за результатами слежу....... Интересная команда...классный тренер... Но 29.04.18 не могу пожелать им удачи... Кстати...как вы думаете исходя из многолетнего опыта и условной приближённости к команде...каким путём пойдёт команда....попрощавшись летом с Братьями,Игнашевичем,Понтусом,Головиным,Мусой ???? Будет ли наконец ставка на молодёжь ?? Хосоновых,Кучаевых,Чаловых,Жамалетдиновых,Гордюшенко???...или нет..
Нет такого понятия : "Ставка на молодежь". Гинер, Гончаренко...как и любой другой разумный человек - не враги себе. Никто не будет ослаблять состав "молодыми". Играют те, кто сильнее. Когда Чалов выглядит лучше Витиньо, он в составе, когда хуже - нет. Хохлову надо помнить об этом, а не ставить того, кто "статусней" и дороже. Не поставь он Панченко в СПБ, не выиграл бы Зенит.
Кого смогут собрать в ЦСКА, из тех состав и определят. А молодежка ЦСКА сейчас лидирует и, похоже, победит в своем чемпионате. Значит, ребята там играющие.
SHMEL
SHMEL ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:54
Jeck Denielse:
Всё...молодец... Иди купи спиннер....не мешай ...здесь взрослые дяди разговаривают...
Жизнь не задалась?К чему сей пассаж?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил SHMEL
сегодня в 14:52
SHMEL:
Вот тут я хочу пожелать Краснодару красивой безоговорочной победы.
Всё...молодец...
Иди купи спиннер....не мешай ...здесь взрослые дяди разговаривают...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Sem25
сегодня в 14:51
Sem25:
Я сказал то, что сказал. Только СКА Хабаровск потерял всякую мотивацию за долго до конца чемпионата. Не надо мне приписывать своих мыслей, оставь их себе. "разобранным ,слаботренерским,безвольным как никогда Зенитом" - тоже твои слова. Я этого не говорил. Про прогноз. Я не даю прогнозов уже давно. Когда играет Динамо, говорю:"Как болельщик рассчитываю на положительный результат". И как болельщик, болею за два клуба. Динамо и за тот, который играет против нынешнего Зенита.
Я тоже симпатизирую ЦСКА....не хожу конечно как вы на последние 2-е игры....но за результатами слежу.......
Интересная команда...классный тренер...
Но 29.04.18 не могу пожелать им удачи...

Кстати...как вы думаете исходя из многолетнего опыта и условной приближённости к команде...каким путём пойдёт команда....попрощавшись летом с Братьями,Игнашевичем,Понтусом,Головиным,Мусой ????
Будет ли наконец ставка на молодёжь ?? Хосоновых,Кучаевых,Чаловых,Жамалетдиновых,Гордюшенко???...или нет..
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:50
Вот тут я хочу пожелать Краснодару красивой безоговорочной победы.
Sem25
Sem25 ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:40
Jeck Denielse:
Вы уважаемый....хотели сказать что одна и не начинала играть а вторая просто бросила... Ваш прогноз на матч между "разобранным ,слаботренерским,безвольным как никогда Зенитом " и "доблестным, сильнохарактерным, боевитым ЦСКА "...????
Я сказал то, что сказал. Только СКА Хабаровск потерял всякую мотивацию за долго до конца чемпионата. Не надо мне приписывать своих мыслей, оставь их себе.
"разобранным ,слаботренерским,безвольным как никогда Зенитом" - тоже твои слова. Я этого не говорил.
Про прогноз. Я не даю прогнозов уже давно. Когда играет Динамо, говорю:"Как болельщик рассчитываю на положительный результат".
И как болельщик, болею за два клуба. Динамо и за тот, который играет против нынешнего Зенита.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Sem25
сегодня в 14:15
Sem25:
Нормально) Зенит занят в этом туре. Матч ЦСКА-Зенит обещает стать битвой. Этот чемпионат РФПЛ достаточно интересный. За три тура до финиша бросила играть только одна команда. Такого никогда не было прежде.
Вы уважаемый....хотели сказать что одна и не начинала играть а вторая просто бросила...

Ваш прогноз на матч между "разобранным ,слаботренерским,безвольным как никогда Зенитом " и "доблестным, сильнохарактерным, боевитым ЦСКА "...????
Parovoznic
Parovoznic ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:14
Jeck Denielse:
Вот ты молодец....неожиданно..... По закону жанра ты должен был сказать что Зенит и так на своём (на 4-м) месте......и что настоящий гранд это Локо а не Спартак с Зенитом....а ты вот так по-доброму.... Отбил всё желание потроллить и выплестнуть злость из-за не удачного сезона Питера.... Я тебя первого поздравлю если Локо будет чемпионом....)))
У меня другой жанр.
В том жанре, о котором ты говоришь, никто тут кроме Манго и вашего Литейного вроде не пишет.
Sem25
Sem25 ответил Parovoznic
сегодня в 14:12
Parovoznic:
И всё-таки жаль, что следующая игра не дОма. Лучше б сначала сгоняли с Зенитом, а потОм - с Краснодаром...
Нормально) Зенит занят в этом туре. Матч ЦСКА-Зенит обещает стать битвой. Этот чемпионат РФПЛ достаточно интересный. За три тура до финиша бросила играть только одна команда. Такого никогда не было прежде.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Parovoznic
сегодня в 14:08
Parovoznic:
Дык в этом году по никто из больших клубов вродь и не падал. Кроме, мож, Зенита.
Вот ты молодец....неожиданно.....

По закону жанра ты должен был сказать что Зенит и так на своём (на 4-м) месте......и что настоящий гранд это Локо а не Спартак с Зенитом....а ты вот так по-доброму....

Отбил всё желание потроллить и выплестнуть злость из-за не удачного сезона Питера....

Я тебя первого поздравлю если Локо будет чемпионом....)))
Parovoznic
Parovoznic ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:58
Jeck Denielse:
Ну вот руководство Зенита и Спартака и довыёживалось........ Локо - чемпионить собрался....)) Эти "Гранды" настолько были озабочены свой грандовостью а не игрой, что это скорей даже саботаж... Если чемпионом действительно станет Локо (коэффициент на чемпионство перед началом первенства 1:20) то надо ждать жёстких перемен в Спартаке и Зените..... Конечно мы поздравим Локо...салют и улыбки....... Но господа...хватит экспериментов....у больших клуюов должна быть планка ниже которой падать нельзя..... Удачи !!!!!!!!!
Дык в этом году по никто из больших клубов вродь и не падал. Кроме, мож, Зенита.
Groove000
Groove000
сегодня в 13:58
пойду на матч, болеть за быков, конечно)
Parovoznic
Parovoznic ответил Parovoznic
сегодня в 13:57
Parovoznic:
Честно говоря, я бы предпочёл, что б Локомотив оформил чемпионский титул в предпоследней игре, в Черкизово.
И всё-таки жаль, что следующая игра не дОма. Лучше б сначала сгоняли с Зенитом, а потОм - с Краснодаром...
Parovoznic
Parovoznic ответил Байкал-38
сегодня в 13:52
Байкал-38:
Давай удачно по болеть на стадионе!!! Жалко, что мне далековато, но перед телевизором обязательно буду болеть по полной!!!
Не ты один ))
Parovoznic
Parovoznic ответил калужский обрыган
сегодня в 13:51
калужский обрыган:
Тоже хотел поехать, но мамка денег не дает. Но ничего, поддержу нашу команду дома на табуретке крепкой "Охотой". Локо - чемпион!
Сколько денег надо?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:50
Ну вот руководство Зенита и Спартака и довыёживалось........
Локо - чемпионить собрался....))

Эти "Гранды" настолько были озабочены свой грандовостью а не игрой, что это скорей даже саботаж...

Если чемпионом действительно станет Локо (коэффициент на чемпионство перед началом первенства 1:20) то надо ждать жёстких перемен в Спартаке и Зените.....

Конечно мы поздравим Локо...салют и улыбки.......
Но господа...хватит экспериментов....у больших клуюов должна быть планка ниже которой падать нельзя.....

Удачи !!!!!!!!!
Parovoznic
Parovoznic ответил Munutd
сегодня в 13:50
Munutd:
Буду болеть за Семина... Но надеюсь что чемпионство завоюет именно в след матче.. или еще лучше в последнем матче... вот будет ажа Удачи в любом случае
Честно говоря, я бы предпочёл, что б Локомотив оформил чемпионский титул в предпоследней игре, в Черкизово.
Parovoznic
Parovoznic ответил LOpp
сегодня в 13:46
LOpp:
на поле выбегать будете?)
Мы немного отличаемся от спартаковской толпы ))
Parovoznic
Parovoznic ответил DonaDonni
сегодня в 13:44
DonaDonni:
ИЗ КНЯЗИ В ГРЯЗИ. ОЙ ИЗ СПАРТАКА В ЛОКО. ГЛОРЫ. ОНИ ВЕЧНО НА ЛЕТУ ПЕРЕОБУВАЮТСЯ
Чёйта ты сам с собой разговаривать начал? )))
cska plus
cska plus ответил saha100
сегодня в 13:25
saha100:
Пусть паравозы будут чемпионами. Только не конебомжи
Вообще то никто не возражает, не знаю как бомжи но мы особо и не рассчитывали на золото, а тебе лично скажу, пусть Амкар опустит спартак!
cska plus
cska plus
сегодня в 13:20
Быкам очень нужна победа им нужно догонять и опрокинуть хрюшек и скорее всего Краснодар победит, а Локо может оформить чемпионство в 29 туре.
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил LOpp
сегодня в 13:19
LOpp:
на поле выбегать будете?)
Свиные замашки далеко не у всех !
Палыч82
Палыч82 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 13:19
ПерекатиПоле:
Забавно будет, если Локо сольют Краснодару и Зениту. За титул будут биться с Дзюбой)
На счёт сольют - не уверен, но вничью два матча скатать могут, ибо защита, тьфу, тьфу, тьфу, в форме, а Фарфан, Фернандеш и Миранчуки - нет
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Байкал-38
сегодня в 13:17
Байкал-38:
Спасибо за пожелания!!! Согласен, Локо проще играть с такими командами, чем с "автобусами!!! Загадывать опять не буду, буду верить в команду, что всё получиться!!! Всегда легче когда всё зависит только от тебя!!!
Золотые слова ( последняя фраза ) !
Байкал-38
Байкал-38 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 13:15
ПерекатиПоле:
Забавно будет, если Локо сольют Краснодару и Зениту. За титул будут биться с Дзюбой)
Ага, а Дзюба правильный пацан, назло Манчини сольют матч!
Байкал-38
Байкал-38 ответил Палыч82
сегодня в 13:12
Палыч82:
Жаль поехать не могу, но на Зенит билеты удалось взять (хотя там такая жесть со страничкой онлайн-продажи творится, да и в кассах тоже). Вот там, надеюсь, кубок чемпиона вручат команде хозяев,)
Давай удачно по болеть на стадионе!!!
Жалко, что мне далековато, но перед телевизором обязательно буду болеть по полной!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 13:12
Забавно будет, если Локо сольют Краснодару и Зениту. За титул будут биться с Дзюбой)
калужский обрыган
калужский обрыган
сегодня в 13:08
Тоже хотел поехать, но мамка денег не дает. Но ничего, поддержу нашу команду дома на табуретке крепкой "Охотой".
Локо - чемпион!
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