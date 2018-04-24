В Краснодар отправятся более 5000 болельщиков «Локомотива»

По информации клуба болельщиков «Локомотива», более 5 тысяч поклонников «железнодорожников» намерены посетить гостевой поединок 28-го тура РФПЛ с «Краснодаром»:

«Общая гостевая квота - 3398 билетов. Изначально клуб взял тысячу, но вчера ее уже разобрали, поэтому запустим в продажу остальные места в гостевом секторе. Ажиотаж вырос, он больше, чем перед финалом Кубка России в Сочи (2 мая 2017 года „Локомотив“ обыграл „Урал“ со счетом 2:0 - прим.), но остается вопрос покупки билетов на центральные сектора - в Краснодаре ожидается аншлаг. Думаем, что на стадионе будет не менее пяти тысяч наших болельщиков».

Матч состоится 30 апреля в Краснодаре. В случае победы «Локомотив» досрочно обеспечит себе чемпионское звание в Премьер-Лиге.

Быть или не быть, вот в чем вопрос... Чемпионская интрига в РФПЛ