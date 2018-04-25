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«Зенит» и «Арсенал» в сумме оштрафованы на 550 тысяч рублей

сегодня, 18:07
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях в отношении тульского «Арсенала» и «Зенита» по итогам поединка 27-го тура РФПЛ.

«По матчу „Арсенал“ – „Зенит“ (3:3): На 82-й минуте матча на всех секторах стадиона было массовое скандирование оскорбительных выражений в адрес арбитра встречи. На 87-й минуте встречи игроки „Арсенала“ Аджоев и Ткачев покинули техническую зону и кратковременно вышли на поле. По окончании матча в подтрибунном помещении посторонним лицом были высказаны оскорбительные выражения в адрес судейской бригады. Мы получили письмо от генерального директора клуба Балашова, что служба безопасности установила этого человека.

Теперь санкции. За необеспеченные безопасности на стадионе „Арсенал“ оштрафован на 100 тысяч рублей. За бросание пиротехники штраф 50 тысяч рублей. За массовое появление на поле посторонних лиц, в данном случае игроков, штраф 50 тысяч. За скандирование болельщиками оскорбительных выражений – 30 тысяч. Также за выход за пределы технической зоны оштрафованы на 10 тысяч рублей футболисты Сергей Ткачев и Гурам Аджоев.

Теперь по „Зениту“. За бросание предметов на поле и неправомерные действия зрителей клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. За использование и бросание фанатами пиротехники „Зенит“ оштрафован на 150 тысяч. За скандирование оскорбительных выражений болельщиками „Зенита“ клуб оштрафован на 70 тысяч».

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Все комментарии
Багор
Багор ответил ПерекатиПоле
сегодня в 19:38
ПерекатиПоле:
Ну а что вы хотели? Скоро перерыв, а членам комиссии КДК нужны деньги на отпуск.
А фидун им не хочет его оплачивать.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 19:09
Ну а что вы хотели? Скоро перерыв, а членам комиссии КДК нужны деньги на отпуск.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков ответил Литейный 4
сегодня в 18:44
Литейный 4:
Во всем виноват Спартак. Гыгыгы
А кто еще, ведь Арсенал давний друг спартака?
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:36
Во всем виноват Спартак. Гыгыгы
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