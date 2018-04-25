Матч «Фенербахче» - «Бешикташ» доиграют при пустых трибунах

Полуфинальный поединок Кубка Турции «Фенербахче» - «Бешикташ» будет возобновлен на 57-й минуте и будет доигран при пустых трибунах. «Фенербахче» также проведет три следующих матча без зрителей. Кроме того, клуб оштрафован на 200 тысяч евро.

Напомним, что во время игры болельщики хозяев бросили предметом в голову главному тренеру «Бешикташа» Шенолу Гюнешу. После чего встречу прервали, а специалисту наложили несколько швов.

Матч возобновится при счете 0:0. В первой игре команды сыграли вничью (2:2).