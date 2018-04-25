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Матч «Фенербахче» - «Бешикташ» доиграют при пустых трибунах

сегодня, 19:48

Полуфинальный поединок Кубка Турции «Фенербахче» - «Бешикташ» будет возобновлен на 57-й минуте и будет доигран при пустых трибунах. «Фенербахче» также проведет три следующих матча без зрителей. Кроме того, клуб оштрафован на 200 тысяч евро.

Напомним, что во время игры болельщики хозяев бросили предметом в голову главному тренеру «Бешикташа» Шенолу Гюнешу. После чего встречу прервали, а специалисту наложили несколько швов.

Матч возобновится при счете 0:0. В первой игре команды сыграли вничью (2:2).

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Все комментарии
Kerri
Kerri
сегодня в 21:57
За такие вещи технарь 0:3 впаивать нужно!
Сантус
Сантус ответил holms918
сегодня в 19:56
holms918:
Безобразие.
Шикарное словечко.....:))
Сантус
Сантус
сегодня в 19:55
Чистейшее техническое...просто сцутся турки беспорядков....
holms918
holms918
сегодня в 19:54
Безобразие.
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