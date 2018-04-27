В Пензе состоится матч длительностью 24 часа

Матч продолжительностью 24 часа пройдет в Пензе 19-20 мая.

Мероприятие пройдет в преддверии чемпионата мира и будет посвящено столетию пензенского футбола, отметил замглавы Минспорта Пензенской области Сергей Никишин. В матче будут участвовать 64 команды, которые разделят на две большие, внутри которых игроки будут сменять друг друга на протяжении 32 таймов. Матч пройдет без перерывов. Возраст участников - от 10 лет.

«Матч начнется 19 мая в 12.00 на стадионе „Зенит“ и завершится на следующий день, 20 мая, в 12.00. Вход на него будет свободным. Фактически он станет первым для стадиона, который был реконструирован в рамках проведения чемпионата мира по футболу.

В дневное время мы отдадим приоритет командам детским, в вечернее и ночное - взрослым. Команды поделены по принципу, чтобы их игроки были равными по возрасту и силе», — сообщил Никишин.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.