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Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
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22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:0 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.83.74.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
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В Пензе состоится матч длительностью 24 часа

сегодня, 12:57

Матч продолжительностью 24 часа пройдет в Пензе 19-20 мая.

Мероприятие пройдет в преддверии чемпионата мира и будет посвящено столетию пензенского футбола, отметил замглавы Минспорта Пензенской области Сергей Никишин. В матче будут участвовать 64 команды, которые разделят на две большие, внутри которых игроки будут сменять друг друга на протяжении 32 таймов. Матч пройдет без перерывов. Возраст участников - от 10 лет.

«Матч начнется 19 мая в 12.00 на стадионе „Зенит“ и завершится на следующий день, 20 мая, в 12.00. Вход на него будет свободным. Фактически он станет первым для стадиона, который был реконструирован в рамках проведения чемпионата мира по футболу.

В дневное время мы отдадим приоритет командам детским, в вечернее и ночное - взрослым. Команды поделены по принципу, чтобы их игроки были равными по возрасту и силе», — сообщил Никишин.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 13:18
страшно представить, сколько бы Акинфеев пропустил мячей за 24 часа.
Багор
Багор
сегодня в 13:17
Забавный марафон.
drug01
drug01
сегодня в 13:04
Любим мы ставить рекорды? А зачем??? Футбол после не пойдёт в каждый двор....
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:03
НАДЕЮСЬ МАТЧ ТВ ПОКАЖЕТ ЭТО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:03
ПЕНЗЮКИ ТАМ ЧЁ КУРЯТ ? ЗА 24 ЧАСА ГАЗОН ВЫТОПЧУТ НАГЛУХО .
Юррыч
Юррыч
сегодня в 13:02
Хорошее мероприятие.
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