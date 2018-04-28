Филипе Луис вернулся в общую группу «Атлетико», Облак пропустил тренировку

Защитник «Атлетико» Филипе Луис восстановился от перелома малоберцовой кости, который он получил в игре Лиги Европы с «Локомотивом» (5:1), и сегодня вернулся в общую группу «матрасников». Предполагалось, что 32-летний футболист пропустит два месяца, но он вернулся в строй за шесть недель.

В то же время пропустил тренировку команды вратарь Ян Облак. Голкипер испытывает серьезный дискомфорт, но медики пока не могут поставить точный диагноз. Участие Облака в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы с «Арсеналом» находится под вопросом.