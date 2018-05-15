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Ди Франческо: «Я хотел видеть Балотелли в своей команде, когда еще тренировал „Сассуоло“»

15 мая 2018, 12:39

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Ниццы» Марио Балотелли в римский клуб. 

«Я хотел видеть его в своей команде, когда еще тренировал „Сассуоло“.

Мы определимся с трансферной политикой позже. Однако отмечу, что Балотелли имеет ряд положительных качеств». 

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Hoyar
Hoyar
15 мая 2018 в 14:44
После полуфинала умом тронулся.)
ДАША Д
ДАША Д
15 мая 2018 в 14:01
Рома более реальный вариант чем Локомотив.
Гость
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