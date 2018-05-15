Ди Франческо: «Я хотел видеть Балотелли в своей команде, когда еще тренировал „Сассуоло“»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Ниццы» Марио Балотелли в римский клуб.
«Я хотел видеть его в своей команде, когда еще тренировал „Сассуоло“.
Мы определимся с трансферной политикой позже. Однако отмечу, что Балотелли имеет ряд положительных качеств».
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