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Фред: «Дал понять „Шахтеру“, что хочу уйти»

16 мая 2018, 11:28

Полузащитник «Шахтера» Фред дал понять, что хочет покинуть команду. Активный интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед».

«Я очень счастлив в „Шахтере“, но нахожусь здесь уже пять лет. Ясно дал понять руководству, что хочу сделать большой скачок в своей карьере. Есть заинтересованные клубы из Англии и Франции. 

В первую очередь нужно отыграть на чемпионате мира, а потом более детально рассмотреть все варианты.

Мой контракт с „Шахтером“ рассчитан до 2021 года, и клуб не очень хочет меня отпускать. После ЧМ-2018 я вернусь, и мы все вместе обсудим предложения».

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drug01
drug01
16 мая 2018 в 14:50
Надо бежать срочно....
sir_Alex
sir_Alex
16 мая 2018 в 13:06
В зону АТО не послали бы за такое!)))
Гость
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