Шукер: «У Дании есть Эриксен и Шмейхель, но мы сильны своим командным духом»

Известный в прошлом футболист Давор Шукер, ныне возглавляющий хорватскую федерацию футбола, прокомментировал выход сборной страны в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе и поделился ожиданиями от предстоящего матча с Данией в 1/8 финала:

«Мы очень рады, что нам удалось достичь максимальных показателей на групповом этапе и занять первое место в сложной группе.

Если говорить о шансах в 1/8 турнира против команды Дании, надо сказать, что плей-офф – это всегда 50 на 50. Нас ждёт очень трудный матч. У датчан есть очень креативный игрок Кристиан Эриксен, способный создать момент из ничего, а также сильный голкипер Каспер Шмейхель. Мы же сильны своим командным духом. Я верю в наших ребят и надеюсь, что мы пройдём дальше».