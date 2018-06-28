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Карвахаль - о матче с Россией: «Нам будет противостоять очень сильная команда»

сегодня, 14:34
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия01.07.2018 в 17:00 Не начался

Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль поделился мыслями накануне матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 против команды России.

«Россия забила в двух первых матчах восемь голов. В игре с ними нам следует быть сосредоточенными, постараться не допускать ошибок и искоренить слабые места. Нам будет противостоять очень сильная команда, имеющая быструю атаку и организованную оборону», - сказал Карвахаль.

Ранее вратарь сборной России Андрей Лунев также прокомментировал данное противостояние.

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Все комментарии
iNels
iNels
сегодня в 16:19
че, россию заменили на другую сборную?)
Faustello
Faustello
сегодня в 15:57
А, так это Карвахаль испанский комментатор??? )))
BARCDJIN
BARCDJIN ответил борька
сегодня в 15:49
борька:
Крепкая, сильная перцем натертая,все горят огнем, берегись коррида, это вам не быков колоть, а от русских защишаться!
Да кончатся все русские как при Бароддиноо..
борька
борька
сегодня в 15:47
Крепкая, сильная перцем натертая,все горят огнем, берегись коррида, это вам не быков колоть, а от русских защишаться!
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 15:47
Боюсь за Фурию , много слишком днарей мадритисток..
Alista
Alista ответил WAARLOT
сегодня в 15:18
WAARLOT:
Кутепов умоет их
Однозначно, не зря его Реал приметил.
WAARLOT
WAARLOT
сегодня в 15:08
Кутепов умоет их
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:02
Ответ Карвахалю: "Забить сборной Испании не предоставляется возможности, поскольку их защищает Де Хея - самый надежный вратарь в мире"
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 15:01
Уже издеваться до матча начали.
weinmar
weinmar
сегодня в 15:00
Спасибо за комплимент, конечно! Но он точно о нашей сборной говорит?
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 14:41
Немного троллинга от Карвахаля
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