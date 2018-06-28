Карвахаль - о матче с Россией: «Нам будет противостоять очень сильная команда»

Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль поделился мыслями накануне матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 против команды России.



«Россия забила в двух первых матчах восемь голов. В игре с ними нам следует быть сосредоточенными, постараться не допускать ошибок и искоренить слабые места. Нам будет противостоять очень сильная команда, имеющая быструю атаку и организованную оборону», - сказал Карвахаль.



Ранее вратарь сборной России Андрей Лунев также прокомментировал данное противостояние.