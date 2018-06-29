Феллаини: «Англия попала в лучшую часть турнирной сетки? Ну, удачи им!»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Маруан Феллаини прокомментировал победу над Англией (1:0) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018.

«Это был сложный матч, но самое главное, что мы добились результата. Англия добилась выхода в более выгодную часть турнирной сетки? Ну, удачи им! На самом деле, на стадии плей-офф не бывает слабых соперников – здесь играют лучшие. Мы тоже должны показать, что умеем. Впрочем, и то, что мы финишировали первыми в группе, не даёт нам никакого преимущества. Пожелаю удачи и нам, и англичанам.

Что знаю о Колумбии, с которой сыграет Англия? Фалькао отлично завершает атаки. Он может качественно бить с дальних дистанций. У него был сложный период, но теперь он снова уверен в себе».