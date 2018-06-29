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Феллаини: «Англия попала в лучшую часть турнирной сетки? Ну, удачи им!»

сегодня, 03:36
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 1Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Маруан Феллаини прокомментировал победу над Англией (1:0) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018.

«Это был сложный матч, но самое главное, что мы добились результата. Англия добилась выхода в более выгодную часть турнирной сетки? Ну, удачи им! На самом деле, на стадии плей-офф не бывает слабых соперников – здесь играют лучшие. Мы тоже должны показать, что умеем. Впрочем, и то, что мы финишировали первыми в группе, не даёт нам никакого преимущества. Пожелаю удачи и нам, и англичанам.

Что знаю о Колумбии, с которой сыграет Англия? Фалькао отлично завершает атаки. Он может качественно бить с дальних дистанций. У него был сложный период, но теперь он снова уверен в себе».

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 10:01
Тем позорнее будет вылет англичашек. Аха-ха)
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:39
Вот будет смешно если этих,так теневых чемпионов,выбьют из плей-офф японцы. Вроде всё рассчитали и соперника выбрали себе попроще ....и тут такой облом )
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:16
Вот теперь пойдет резня
drug01
drug01
сегодня в 06:24
Играть надо на победу в любом случае
Mikhail40
Mikhail40
сегодня в 05:59
колумбия ету игру просто не отдаст будет трудная игра.англия не такая уж сильная сборная что бы нельзя было выиграть ее.и кроме того большинство болельшиков будут поддерживать сборную колумбию.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:57
Матч с Колумбией станет последним для Англии.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 04:43
О какой сетке может идти речь если Колумбия выметет её без особого напряга...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 04:39
Никакой. Обе все равно не дойдут до полуфинала.
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