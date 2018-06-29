«Ливерпуль» ищет «нового Салаха»

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур рассказал о трансферной политике клуба:

«Мы живем в мире, где ты не сможешь ничего выиграть, если не потратил 500 млн фунтов на состав. Критически важным является не отставать от „юнайтедов“, „барселон“, ПСЖ и „реалов“, иначе мы не сможем с ними конкурировать.

„Ливерпуль“ является гордым владельцем самого дорогого защитника Вирджила ван Дейка, подписанного за 75 млн фунтов.

Отдавать каждый фунт, евро и доллар Юргену Клоппу, селекционерам и спортивному директору — наша главная задача. Мы говорим им покупать лучших игроков. Пусть найдут нового Мохамеда Салаха».