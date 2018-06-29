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«Ливерпуль» ищет «нового Салаха»

сегодня, 10:14

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур рассказал о трансферной политике клуба:

«Мы живем в мире, где ты не сможешь ничего выиграть, если не потратил 500 млн фунтов на состав. Критически важным является не отставать от „юнайтедов“, „барселон“, ПСЖ и „реалов“, иначе мы не сможем с ними конкурировать.

„Ливерпуль“ является гордым владельцем самого дорогого защитника Вирджила ван Дейка, подписанного за 75 млн фунтов

Отдавать каждый фунт, евро и доллар Юргену Клоппу, селекционерам и спортивному директору — наша главная задача. Мы говорим им покупать лучших игроков. Пусть найдут нового Мохамеда Салаха».

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Все комментарии
kilativ
kilativ
сегодня в 10:36
а старый Салах в Чечне вроде как остался))
cska plus
cska plus
сегодня в 10:34
Тратите миллионы, но почему то вечно четвёртые-пятые, а то и седьмые.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 10:34
У вас уже есть Клопп. Хотя, да, в финале ЛЧ, вам как раз не хватило запасного Салаха.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:24
Это правда
Аксинья
Аксинья
сегодня в 10:22
Дзюба срочно начал отращивать бороду...
Знатог
Знатог
сегодня в 10:22
А старый где? в грозном потерялся?
Медив
Медив
сегодня в 10:21
Ну понятно. Старый Салах после встречи с Кадыровым еще не скоро отойдет
DXTK
DXTK ответил cska.78
сегодня в 10:19
cska.78:
Тарасовская мартышка, которая лупит в пьяном виде свою жену не интересует? :)
Они хотят Головина))))))
cska.78
cska.78
сегодня в 10:17
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