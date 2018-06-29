Моуриньо страстно желает подписать Крооса

«Манчестер Юнайтед» этим летом постарается подписать полузащитника «Реала» Тони Крооса, сообщают в Испании.

Такое желание выразил наставник манкунианцев Жозе Моуриньо. Португалец считает, что 28-летний футболист станет прекрасным дополнением к средней линии его команды.

Отмечается, что «красные дьяволы» сделают «Реалу» «большое предложение».

Переговоры могут начаться в скором времени, так как Кроос вместе со сборной Германии уже покинул чемпионат мира в России.

Впрочем, источник отмечает, что мадридский клуб не спешит расставаться с хавбеком, так как новый тренер команды Хулен Лопетеги считает Тони очень важным игроком.