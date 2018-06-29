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Моуриньо страстно желает подписать Крооса

сегодня, 10:45

«Манчестер Юнайтед» этим летом постарается подписать полузащитника «Реала» Тони Крооса, сообщают в Испании.

Такое желание выразил наставник манкунианцев Жозе Моуриньо. Португалец считает, что 28-летний футболист станет прекрасным дополнением к средней линии его команды.

Отмечается, что «красные дьяволы» сделают «Реалу» «большое предложение».

Переговоры могут начаться в скором времени, так как Кроос вместе со сборной Германии уже покинул чемпионат мира в России.

Впрочем, источник отмечает, что мадридский клуб не спешит расставаться с хавбеком, так как новый тренер команды Хулен Лопетеги считает Тони очень важным игроком.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответил Владимир Ушаков
сегодня в 15:11
Владимир Ушаков:
Источник серьезный, но вряд ли МЮ он нужен после подписания Фреда и продления контракта Феллаини. И так есть 6 центральных полузащитников для игры в 3 есть: Матич, Фред, Погба - основа, Эррера, Феллаини, Мактоминей на скамейке. Если по кому и делать серьезное предложение , то по Бэйлу или Роналду, у которого уменьшись отступные до 120 миллионов.
есть у моура маничка одна, коллекционировать игроков способных сыграть в опорной зоне.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 15:09
не возжелай Крооса ближнего своего!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Aidos Ayazov
сегодня в 14:59
Только благодаря ему , кккие то лечи заработали
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 13:20
Хотеть не вредно )) Обломится вам Кроос )) Наверно, факс испортится )))
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
сегодня в 12:51
После позорной игры за сборную, Реал обязан отдать бесплатно Кросса в МЮ.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:50
Источник серьезный, но вряд ли МЮ он нужен после подписания Фреда и продления контракта Феллаини. И так есть 6 центральных полузащитников для игры в 3 есть: Матич, Фред, Погба - основа, Эррера, Феллаини, Мактоминей на скамейке. Если по кому и делать серьезное предложение , то по Бэйлу или Роналду, у которого уменьшись отступные до 120 миллионов.
juchok
juchok
сегодня в 11:19
заголовок, конечно, жара!!!
Sem25
Sem25
сегодня в 11:09
А почему бы и не заработать Кроосу в АПЛ? Реал все-равно будет переформатирован, а серьезные деньги за трансфер, точно не помешают.
Владимир Реллик
Владимир Реллик
сегодня в 10:56
Жорик 2й Зенит сделает из МЮ
cska.78
cska.78
сегодня в 10:53
Физрук много кого желает, а АПЛ опять продует!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:52
Моуриньо страстно желает Крооса.
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