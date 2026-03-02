ФИФА и УЕФА не ответили на запросы об отстранении США и Израиля

1772449041

сегодня, 13:57

Международная федерация футбола ( ФИФА ) проигнорировала запросы о возможном отстранении сборных США и Израиля от международных турниров на фоне военных действий против Ирана, а также о лишении США права проведения ЧМ -2026. Аналогично УЕФА не дала комментариев по поводу потенциального исключения израильских клубов и сборной из еврокубков.

Агентство ТАСС направило запросы в обе организации в субботу и утром понедельника, однако ответов до сих пор не получило.

Конфликт начался 28 февраля, когда США и Израиль атаковали крупные города Ирана, включая Тегеран, с целью предотвратить развитие ядерной программы. Иран нанёс ответные удары по базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Региональные страны закрыли воздушное пространство, авиакомпании отменили рейсы. Ранее Футбольная ассоциация Катара приостановила все турниры.