ФИФА и УЕФА не ответили на запросы об отстранении США и Израиля

сегодня, 13:57

Международная федерация футбола (ФИФА) проигнорировала запросы о возможном отстранении сборных США и Израиля от международных турниров на фоне военных действий против Ирана, а также о лишении США права проведения ЧМ-2026. Аналогично УЕФА не дала комментариев по поводу потенциального исключения израильских клубов и сборной из еврокубков.

Агентство ТАСС направило запросы в обе организации в субботу и утром понедельника, однако ответов до сих пор не получило.

Конфликт начался 28 февраля, когда США и Израиль атаковали крупные города Ирана, включая Тегеран, с целью предотвратить развитие ядерной программы. Иран нанёс ответные удары по базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Региональные страны закрыли воздушное пространство, авиакомпании отменили рейсы. Ранее Футбольная ассоциация Катара приостановила все турниры.

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. США квалифицировались автоматически, Иран — через отбор АФК, Израиль квалификацию не прошёл.

Источник: itar-tass.com
