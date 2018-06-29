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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Ракитич: «Неймар с каждым матчем на ЧМ-2018 становится лучше»

сегодня, 18:57

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич оценил игру нападающего сборной Бразилии Неймара на ЧМ-2018.

«Неймар - один из моих самых любимых футболистов в мире. Я бы всегда хотел, чтобы он играл в моей команде. Он обладает особым стилем игры, любит рисковать, при этом он всегда старается наслаждаться футболом. Он - один из лучших в мире. С каждым матчем на ЧМ-2018 он становится только лучше», - сказал Ракитич.

Напомним, что в 1/8 финала ЧМ-2018 хорваты сыграют со сборной Дании, Бразильцы встретятся с Мексикой.

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Все комментарии
League1
League1
сегодня в 21:53
Ракитич мне совсем не нравился. Всё стелился под меську. Но за сборную сыграл классно. Меська вообще не ожидал от него такой наглости. Жду красивой игры вместе с Ракитичем от Хорватии и дальше. А Модрич, как всегда лучший.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 20:55
У Вани в Барселонае дни сочтены.В очной игре гнома выключил,а сейчас петухом восхищается......черевато последствиями!
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