Ракитич: «Неймар с каждым матчем на ЧМ-2018 становится лучше»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич оценил игру нападающего сборной Бразилии Неймара на ЧМ-2018.

«Неймар - один из моих самых любимых футболистов в мире. Я бы всегда хотел, чтобы он играл в моей команде. Он обладает особым стилем игры, любит рисковать, при этом он всегда старается наслаждаться футболом. Он - один из лучших в мире. С каждым матчем на ЧМ-2018 он становится только лучше», - сказал Ракитич.

Напомним, что в 1/8 финала ЧМ-2018 хорваты сыграют со сборной Дании, Бразильцы встретятся с Мексикой.