Маскерано объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано после вылета от Франции в 1/8 финала чемпионата мира (3:4) объявил о завершении международной карьеры.

34-летний футболист является рекордсменом «альбиселесте» по количеству матчей за сборную - на его счету 147 поединков, что на 4 больше чем у Хавьера Дзанетти (143). Маскерано выступал за национальную команду с 2003 года.