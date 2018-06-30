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Маскерано объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

сегодня, 19:34

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано после вылета от Франции в 1/8 финала чемпионата мира (3:4) объявил о завершении международной карьеры.

34-летний футболист является рекордсменом «альбиселесте» по количеству матчей за сборную - на его счету 147 поединков, что на 4 больше чем у Хавьера Дзанетти (143). Маскерано выступал за национальную команду с 2003 года.

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Все комментарии
Sem25
Sem25 ответил Jeck Denielse
сегодня в 21:14
Jeck Denielse:
)))...я понял тебя.
Ничего ты не понял. Ты хоть в курсе, что Роналду "лицо" Гербалайфа? Он реально сидит на этой дряни, он действительно атлет. По физике Месси, а я помню как он Боатенга на "опу сажал", как на велосипеде объезжал, у меня всегда были вопросы. Теперь их нет. Следи за прессой, одно британское издание не так давно, хотело поднять тему допинга в испанском футболе...замяли.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Sem25
сегодня в 21:07
Sem25:
А у Роналду в сб. Португалии какой уровень партнеров?
)))...я понял тебя.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 21:04
Пример гнома заразителен)
Sem25
Sem25 ответил Jeck Denielse
сегодня в 21:01
Jeck Denielse:
Плотный график в клубах и усталость причина неудач Левандовски,Салаха,Месси,Мане ??? Или уровень партнёров оставляет желать лучшего ???
А у Роналду в сб. Португалии какой уровень партнеров?
Sem25
Sem25 ответил Jeck Denielse
сегодня в 21:01
Jeck Denielse:
Хороший игрок.... Всегда интересна философия игроков которые за 7,5 лет в забивной Барселоне забили лишь один гол...но при этом всегда в составе и в центре событий...и чья фамилия звучит чаще всех из уст комментаторов.....)))
Ты видел, как он играл при Гвардиоле, когда у Барсы было владение мячом 80%? Он ЦЗ играл, который часто один справлялся с контратаками соперников. О каких голах можно говорить в такой ситуации? Вот тебе и вся "философия".
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Sem25
сегодня в 20:59
Sem25:
Для чего создавать параллельную реальность? Месси сыграл на этом ЧМ гораздо ниже своих возможностей. От того "объема", который был в Барсе, вообще ничего не осталось. 90% игрового времени откровенно ходил по полю! Как такое произошло? Может дело не в партнерах? И, от части, даже не в Месси? Чем его "кормят" в Барсе и чем не смогли на ЧМ?
Плотный график в клубах и усталость причина неудач Левандовски,Салаха,Месси,Мане ???
Или уровень партнёров оставляет желать лучшего ???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:55
Хороший игрок....
Всегда интересна философия игроков которые за 7,5 лет в забивной Барселоне забили лишь один гол...но при этом всегда в составе и в центре событий...и чья фамилия звучит чаще всех из уст комментаторов.....)))
Sem25
Sem25 ответил Коталонец
сегодня в 20:51
Коталонец:
да не зря говорят один в поле не воин. месси разрывал францию и соорудил 2 гола и создал 12 голевых моментов, но если партнеры по сбороной хуже уровня сборной россии, то никто не вытащит. не повезло конечно аргентинцу со сборной. так ведь еще и судья явно был заряжен - не назначил два пенальти за снос игуаина и месси. в честную-то понятно, месси обыграют любую команду мира, а против судьи не попрешь. все равно аргентинец остается величайшим игроком в истории футбола. пеле и рядом не стоят с ним, а у марадонны была сборная уровня сегодняших сборных бразилии и испании, поэтому он чм и выиграл, так то намного уступает месси
Для чего создавать параллельную реальность? Месси сыграл на этом ЧМ гораздо ниже своих возможностей. От того "объема", который был в Барсе, вообще ничего не осталось. 90% игрового времени откровенно ходил по полю! Как такое произошло? Может дело не в партнерах? И, от части, даже не в Месси? Чем его "кормят" в Барсе и чем не смогли на ЧМ?
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 20:49
щас Месси разноется.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 20:45
Первый пошел ! лена следующая
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
сегодня в 20:43
А Месси не завершил пока? Кого ждёт? Неужели и в Катаре хочет собранным самим сбродом играть
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 20:42
34-летний футболист является рекордсменом «альбиселесте» по количеству матчей за сборную
А у Днома есть все шансы стать рихардсменом по количеству уходов из сборной
Коталонец
Коталонец
сегодня в 20:36
да не зря говорят один в поле не воин. месси разрывал францию и соорудил 2 гола и создал 12 голевых моментов, но если партнеры по сбороной хуже уровня сборной россии, то никто не вытащит. не повезло конечно аргентинцу со сборной. так ведь еще и судья явно был заряжен - не назначил два пенальти за снос игуаина и месси. в честную-то понятно, месси обыграют любую команду мира, а против судьи не попрешь. все равно аргентинец остается величайшим игроком в истории футбола. пеле и рядом не стоят с ним, а у марадонны была сборная уровня сегодняших сборных бразилии и испании, поэтому он чм и выиграл, так то намного уступает месси
Sem25
Sem25 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 20:32
Летучий-Голландец.:
Ожидаемый уход. Маска уже по футбольным меркам стар.. У Аргентины не скоро появится такой опорник. Удачи
А ведь в золотой период Барсы, Маскерано часто играл центрального защитника, при его-то росте! Но его задачей было откусывать все контратаки на ворота Барселоны. С центра поля все забеги выигрывал.
NGY
NGY
сегодня в 20:27
Маскерано конечно был бойцом и стеной, что в сборной что в Барселоне.

Никогда не забыть , как он вместе с Ди Марией тащил Аргентину на ЧМ 2014. Г
Но все лавры тогда достались любимчику Блаттера.
mondial18
mondial18
сегодня в 20:26
ну это понятно 34 уже..
Red_team
Red_team
сегодня в 20:17
А Месси что молчит то?
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 20:14
Один из немногих бойцов у аргов.
kiendjin
kiendjin
сегодня в 20:13
Ждали, у Месси еще есть один кубок Америки, уверен он еще сыграет..
Томаш Хаберли
Томаш Хаберли
сегодня в 20:09
Первый пошел
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Zen-Aku
сегодня в 19:46
Не думаю, что это связано из за вылета.
Там все таки возраст сказывается)
Да и играя в Китае сильнее не станешь)
Обычно в таких чемпионатах доигрывают
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 19:45
Ожидаемый уход.
Маска уже по футбольным меркам стар..
У Аргентины не скоро появится такой опорник. Удачи
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 19:44
Первый пошел:) Я даже знаю кто будет следующий...:)
nnb199O
nnb199O ответил france football
сегодня в 19:40
france football:
Наверняка кто-нибудь ещё объявит
И это будет Месси.
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 19:39
На этом ЧМ запомнился только грубой игрой. Ну, бывай ! Не думаю, что вся Аргентина рыдать будет.
Left Boy
Left Boy
сегодня в 19:39
ждем заявление моськи
france football
france football
сегодня в 19:37
Наверняка кто-нибудь ещё объявит
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