Маскерано объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано после вылета от Франции в 1/8 финала чемпионата мира (3:4) объявил о завершении международной карьеры.
34-летний футболист является рекордсменом «альбиселесте» по количеству матчей за сборную - на его счету 147 поединков, что на 4 больше чем у Хавьера Дзанетти (143). Маскерано выступал за национальную команду с 2003 года.
Или уровень партнёров оставляет желать лучшего ???
Или уровень партнёров оставляет желать лучшего ???
Всегда интересна философия игроков которые за 7,5 лет в забивной Барселоне забили лишь один гол...но при этом всегда в составе и в центре событий...и чья фамилия звучит чаще всех из уст комментаторов.....)))
Всегда интересна философия игроков которые за 7,5 лет в забивной Барселоне забили лишь один гол...но при этом всегда в составе и в центре событий...и чья фамилия звучит чаще всех из уст комментаторов.....)))
А у Днома есть все шансы стать рихардсменом по количеству уходов из сборной
А у Днома есть все шансы стать рихардсменом по количеству уходов из сборной
Никогда не забыть , как он вместе с Ди Марией тащил Аргентину на ЧМ 2014. Г
Но все лавры тогда достались любимчику Блаттера.
Никогда не забыть , как он вместе с Ди Марией тащил Аргентину на ЧМ 2014. Г
Но все лавры тогда достались любимчику Блаттера.
Там все таки возраст сказывается)
Да и играя в Китае сильнее не станешь)
Обычно в таких чемпионатах доигрывают
Там все таки возраст сказывается)
Да и играя в Китае сильнее не станешь)
Обычно в таких чемпионатах доигрывают
Маска уже по футбольным меркам стар..
У Аргентины не скоро появится такой опорник. Удачи
Маска уже по футбольным меркам стар..
У Аргентины не скоро появится такой опорник. Удачи