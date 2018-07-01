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«Ювентус» работает над трансфером Роналду

сегодня, 14:47

По данным из СМИ, нападающий «Реала» Криштиану Роналду может сменить команду уже этим летом. 

Форвард отклонил предложение от руководства клуба о продлении контракта. Подходящим вариантом для Криштиану может стать «Ювентус». Туринский клуб недавно наладил отношения с агентом игрока Жорже Мендешем, это подтверждает состоявшийся трансфер Жоау Канселу, которого тоже представляет Мендеш. 

Туринцы также уверены, что трансфер Роналду станет прекрасным имиджевым решением для «Ювентуса» на мировой футбольной сцене. 

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
сегодня в 16:06
Старая синьора решила пригласить к себе старого падре?
juvenale
juvenale
сегодня в 16:04
для имиджа было бы шикарно,но это нереально
An Jo
An Jo
сегодня в 16:01
о ужас. видимо Роналду оказалось купить дешевле, чем заломили за Головина.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 15:58
вот в Ювентус - это интересно, на подстраховку Головину, если вдруг травма или по карточкам, чтобы было кем заменить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:49
Походу, нашли замену Головину. Этого проще будет купить, Реал ещё и доплатить готов...
Abradva
Abradva
сегодня в 15:32
Еще один сериал начался.
Faustello
Faustello ответил drug01
сегодня в 15:09
drug01:
Зачем писать эти утки?
Испанский футбольный союз работает над трансфером Мудко )))
Faustello
Faustello ответил Брулин
сегодня в 15:08
Брулин:
старая синьора ищет старого синьора
старая сеньора не дождалась парня из армии и хочет старого кабальеро )))
Брулин
Брулин
сегодня в 15:05
старая синьора ищет старого синьора
diablо
diablо
сегодня в 15:01
Ну если честно,то он Юве очень может помочь в ЛЧ..На ЧМ мы увидели,что Роналду с мосси догнать может лишь Мбаппе..Из остальных никто не удивил..
drug01
drug01
сегодня в 14:58
Зачем писать эти утки?
Faustello
Faustello
сегодня в 14:57
Головин не по зубам оказался, так перекинулись на кого попроще )))
dimagas1
dimagas1
сегодня в 14:54
Не вериться что-то.
bublikyo
bublikyo
сегодня в 14:51
И он сразу перестанет быть Пеналду для болельщиков Юве, а станет престарелым маэстро
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