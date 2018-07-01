«Ювентус» работает над трансфером Роналду

По данным из СМИ, нападающий «Реала» Криштиану Роналду может сменить команду уже этим летом.



Форвард отклонил предложение от руководства клуба о продлении контракта. Подходящим вариантом для Криштиану может стать «Ювентус». Туринский клуб недавно наладил отношения с агентом игрока Жорже Мендешем, это подтверждает состоявшийся трансфер Жоау Канселу, которого тоже представляет Мендеш.



Туринцы также уверены, что трансфер Роналду станет прекрасным имиджевым решением для «Ювентуса» на мировой футбольной сцене.