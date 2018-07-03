Балаге раскритиковал «Арсенал» за то, что клуб не осуществил трансфер Мбаппе

Известный футбольный эксперт Гильем Балаге раскритиковал руководство «Арсенала» за то, что клуб не подписал форварда Килиана Мбаппе, несмотря на то, что была такая возможность.
«Два года назад много команд интересовались Мбаппе. Его семья запросила 7 миллионов фунтов за осуществление трансфера. Однако „Арсенал“ не стал продолжать переговоры, так как считал, что есть большой риск потерять деньги».
Напомним, что Килиан прошлым летом присоединился к ПСЖ.
P.S. В принципе, к ним сейчас нет претензий, стараются, как могут, но оба стоят и стоили в 2 раза меньше)
P.S. В принципе, к ним сейчас нет претензий, стараются, как могут, но оба стоят и стоили в 2 раза меньше)