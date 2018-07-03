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Балаге раскритиковал «Арсенал» за то, что клуб не осуществил трансфер Мбаппе

03 июля 2018, 09:35

Известный футбольный эксперт Гильем Балаге раскритиковал руководство «Арсенала» за то, что клуб не подписал форварда Килиана Мбаппе, несмотря на то, что была такая возможность.

«Два года назад много команд интересовались Мбаппе. Его семья запросила 7 миллионов фунтов за осуществление трансфера. Однако „Арсенал“ не стал продолжать переговоры, так как считал, что есть большой риск потерять деньги». 

Напомним, что Килиан прошлым летом присоединился к ПСЖ

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Все комментарии
Becka89
Becka89
03 июля 2018 в 16:50
в рук-ве Арсенала сидят до***ебы это все знают
Truly
Truly
03 июля 2018 в 14:37
Кто его знает, так ли это было. Венгер очень хотел его подписать. Да ладно - проехали уже все это.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
03 июля 2018 в 11:05
Еще есть фишка не дать 10 миллионов, а потом, когда тот игрок проявит себя и будет стоить 50, сказать: "Мы не можем позволить себе тратить такие деньги". И накупить всяких Пересов и Габриэлов на такую же сумму.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
03 июля 2018 в 11:04
Это политика "Арсенала" последних N лет. За любого молодого игрока они 10 миллионов боятся дать, зато за 20 купят Уэлбека, а за 60 Ляказетта, которые оба никому нафиг не были нужны, кроме "Арсенала".

P.S. В принципе, к ним сейчас нет претензий, стараются, как могут, но оба стоят и стоили в 2 раза меньше)
Nazi
Nazi
03 июля 2018 в 10:20
    Георгий Додонов
    Георгий Додонов
    03 июля 2018 в 09:42
    Арсенал много потерял.
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