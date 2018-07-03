Балаге раскритиковал «Арсенал» за то, что клуб не осуществил трансфер Мбаппе

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03 июля 2018, 09:35

Известный футбольный эксперт Гильем Балаге раскритиковал руководство «Арсенала» за то, что клуб не подписал форварда , несмотря на то, что была такая возможность.



«Два года назад много команд интересовались Мбаппе. Его семья запросила 7 миллионов фунтов за осуществление трансфера. Однако „Арсенал“ не стал продолжать переговоры, так как считал, что есть большой риск потерять деньги».

Напомним, что Килиан прошлым летом присоединился к ПСЖ.