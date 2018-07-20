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Магнуссон: «Я горжусь сборной России»

20 июля 2018, 11:37

Новичок ЦСКА Хордур Магнуссон поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2018. Россия дошла до 1/4 финала турнира, уступив хорватам в серии пенальти.

Я горжусь сборной России. Никто не рассматривал вашу команду в качестве фаворитов ЧМ-2018, но россияне доказали, что могут побеждать грандов мирового футбола. Я бы хотел видеть Россию в финале. Возможно, на Евро-2020 ваша команда выступит еще лучше. Серия пенальти — это всегда лотерея. Могу сказать, что в мире гордятся вашей сборной. Россиянам просто не хватило удачи.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
20 июля 2018 в 21:46
Спасибо Хордур за оценку нашей сборной.+++!!!
Всех благ в ЦСКА.
Beekeeper
Beekeeper
20 июля 2018 в 18:35
Паспорт хочет походу ))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
20 июля 2018 в 15:08
Да,грандов причесали не счесть.
нечитайло
нечитайло
20 июля 2018 в 14:10
Эх проити бы до финала
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
20 июля 2018 в 13:34
Это педро, собирает деньги на билет , чтоб не позорится в этом сезоне. инфа 100%
oFANATo
oFANATo
20 июля 2018 в 13:16
Прав Хордур, нам есть чем гордиться!
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
20 июля 2018 в 12:43
Щас сюда придут спартаковские , и начнут кричать ,как игроки спартака тащили сборную на ЧМ
Гость
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