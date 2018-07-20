Магнуссон: «Я горжусь сборной России»

Новичок ЦСКА поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2018. Россия дошла до 1/4 финала турнира, уступив хорватам в серии пенальти.

Я горжусь сборной России. Никто не рассматривал вашу команду в качестве фаворитов ЧМ-2018, но россияне доказали, что могут побеждать грандов мирового футбола. Я бы хотел видеть Россию в финале. Возможно, на Евро-2020 ваша команда выступит еще лучше. Серия пенальти — это всегда лотерея. Могу сказать, что в мире гордятся вашей сборной. Россиянам просто не хватило удачи.