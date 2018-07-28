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Облак: «„Реал“ потерял Роналду, но они найдут себе новую звезду»

28 июля 2018, 13:39

Голкипер «Атлетико» Ян Облак уверен, что потеря Криштиану Роналду не будет иметь для «Реала» катастрофических последствий.

Роналду — один из лучших игроков в истории, так что «Реал» потерял важного футболиста. Впрочем, я уверен, что они найдут новую звезду. 

У них всегда будет прекрасная команда, но до начала сезона сложно сказать, кто займет лидирующую роль. Посмотрим, как начнется сезон.

Массимилиано Аллегри, наставник «Ювентуса», где теперь будет играть Роналду, ранее рассказал о вреде излишнего ажиотажа.

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SkiNheD
SkiNheD
28 июля 2018 в 15:24
Конечно найдут, хотя Реал, то есть Перес уже нашёл. Осталось только подождать.
Klopp_OUT
Klopp_OUT
28 июля 2018 в 15:03
После слов про новую звезду,думал он предложит свою кандидатуру на роль новой звезды
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