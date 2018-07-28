Облак: «„Реал“ потерял Роналду, но они найдут себе новую звезду»

Голкипер «Атлетико» уверен, что потеря не будет иметь для «Реала» катастрофических последствий.

Роналду — один из лучших игроков в истории, так что «Реал» потерял важного футболиста. Впрочем, я уверен, что они найдут новую звезду.

У них всегда будет прекрасная команда, но до начала сезона сложно сказать, кто займет лидирующую роль. Посмотрим, как начнется сезон.