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«Анжи» будет готовиться к матчам РПЛ в Подольске

18 августа 2018, 14:34

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил, что основной состав махачкалинского футбольного клуба будет готовиться к ближайшим матчам РПЛ в подмосковном Подольске. 

Основной состав футбольного клуба «Анжи» будет готовиться к матчу против московского «Локомотива» в подмосковном Подольске. После матча с железнодорожниками клуб продолжит подготовку в Московской области, после чего отправится в Самару на матч против «Крыльев Советов».

Ранее стало известно, что «Анжи» примет участие в Юношеской Лиге УЕФА, несмотря на отсутствие денег.

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Анжи
Источник: tass.ru
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