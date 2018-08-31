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Нисимура взял в ЦСКА 19-й номер

вчера, 19:26

Новичок ЦСКА японец Такума Нисимура будет выступать под номером 19. Ранее под ним играли Юрий Лайзанс, Давид Янчик и Александр Цауня.

Напомним, что Нисимура заключил с ЦСКА контракт сроком на 4 года.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 04:53
Успехов японскому самураю в ЦСКА и конечно же отличной игры!
форева
форева
сегодня в 01:19
Трудолюбивые нам всегда нужны !)
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:20
а кто это
пoдлый
пoдлый
вчера в 23:01
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 22:36
    Так назвал бы его черепашкой))...
    mangox13
    mangox13
    вчера в 22:13
    Footbolista:
    Был бы он ниндзя, не играл бы в футбол))...ты бы хоть мельком глянул значение этого слова)...
    похоже у тебя с юмором как у Джобса( основатель Apple))
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 21:46
    Был бы он ниндзя, не играл бы в футбол))...ты бы хоть мельком глянул значение этого слова)...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 21:33
    Не важен №, важна игра. Удачных игр Такума, будь не хуже Кейсуки Хонда и тогда всё будет хорошо.
    armeec_♞
    armeec_♞
    вчера в 20:20
    Alex12357:
    Вопрос не по этой теме ,-Как Паровоз оказался в 1-ой корзине?????????-Его место в третьей ,получается как у сборной России на ЧМ ,и групка подобралась не сильная ,вот как коррумпировали ФИФА и УЕФА ,совесть когда нибудь будет или ГазПром всю купил?
    в юмористы метишь, нет?))
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 20:17
    главное чтобы не тормозил самурай
    Суеверный
    Суеверный
    вчера в 19:57
    Добро пожаловать. Хотел написать иероглифами, но Soccer.ru только "кракозяблы" воспроизводит. Все мы надеемся на то что дух самурая Кейсуке Хонда передастся Вам. Вот еще... Такумо... Имя из детских мультиков или созвучное... В любом случае - вливайтесь.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:52
    Alex12357 Сегодня 19:38
    Вопрос не по этой теме ,-Как Паровоз оказался в 1-ой корзине?????????-Его место в третьей ,получается как у сборной России на ЧМ ,и групка подобралась не сильная ,вот как коррумпировали ФИФА и УЕФА ,совесть когда нибудь будет или ГазПром всю купил?

    Во первых, какое отношение имеет Газпром к паровозам? Во вторых, в первой корзине сеятся победители чемпионатов первой шестёрки рейтинга (Россия-шестая) + победитель ЛЧ и ЛЕ тоже. Если ничего не напутал...

    И спрошу напоследок - а с чего вдруг я у тебя в игноре? Вроде и не пересекались нигде...
    cska.78
    cska.78
    вчера в 19:49
    Alex12357:
    Вопрос не по этой теме ,-Как Паровоз оказался в 1-ой корзине?????????-Его место в третьей ,получается как у сборной России на ЧМ ,и групка подобралась не сильная ,вот как коррумпировали ФИФА и УЕФА ,совесть когда нибудь будет или ГазПром всю купил?
    А как пищевик из второй сотни УЕФА оказался в первой, в прошлой ЛЧ? Правила такие!
    cska.78
    cska.78
    вчера в 19:48
    Удачи самураю!
    Bekelman55
    Bekelman55
    вчера в 19:44
    Лайзанс хорошо играл. Эх
    отменный
    отменный
    вчера в 19:41
    Значит тоже сопьётся.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 19:40
    Ещё новости на вход sport/5512210"
    mangoх12
    mangoх12
    вчера в 19:39
    ОТличный номер ! Удачи ниндзе!
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 19:38
    Вопрос не по этой теме ,-Как Паровоз оказался в 1-ой корзине?????????-Его место в третьей ,получается как у сборной России на ЧМ ,и групка подобралась не сильная ,вот как коррумпировали ФИФА и УЕФА ,совесть когда нибудь будет или ГазПром всю купил?
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