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Обляков подпишет с ЦСКА 5-летний контракт

вчера, 19:46

Московский ЦСКА практически уладил с «Уфой» трансфер 20-летнего полузащитника Ивана Облякова. Сумма сделки составит порядка 4 миллионов евро. Игрок подпишет с «армейцами» контракт сроком на 5 лет.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:32
mangox13:
18 мин назад. Полузащитник «Уфы» продолжит карьеру в армейском клубе. Иван Обляков и ПФК ЦСКА подписали контракт до окончания сезона-2022/23. Добро пожаловать, Ваня! Иван Сергеевич Обляков Родился 5 июля 1998 года Амплуа: Полузащитник Гражданство: Россия
ПФК ЦСКА официально завершил трансферную компанию

На этом окно закрываем — трансферов надуло достаточно!, — сообщает официальный твиттер армейцев Москвы.


ПФК ЦСКА Москва

На этом окно закрываем - трансферов надуло достаточно! девять трансферов а вам слабо легендарное ТО
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:00
Пресс-служба ЦСКА эффектно подвела итоги летнего трансферного окна. Летом состав армейцев пополнили Иван Обляков, Такума Нисимура, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Абель Эрнандес, Ильзат Ахметов, Родриго Бекао, Яка Бийол и Хердур Магнуссон.
"На этом окно закрываем - трансферов надуло достаточно!" - прокомментировал официальный Твиттер ЦСКА трансферы клуба, добавив хэштеги "девять трансферов", "а вам слабо" и "легендарное ТО" (трансферное окно).
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:44
mangox13:
Да Ткачев попал как-то неудачно, закрывал дыры поначалу ..потом произошла смена тренеров. ..Миланов по мне хороший игрок, цепкий..уж получше косяка Щенникова,. но травмы были ну и с Гончаренко у него не сложилось. Гончар как я понял решил начать насколько можно с чистого листа..ну и с полностью молодого состава..Многие хотят видеть сразу опытную сыгранную команду но это береь время поэтому критика будет)
Думаю , что важным фактором была З/П Миланова! Он же уже будучи в ЦСКА признавался лучшим в Болгарии, да и при Слуцком играл качественно и полезно. Но всего нам не расскажут , что там не срослось.
Но Щенников мне нравится - боец до мозга костей. Это лучше чем Набабкин.
mangox13
mangox13
вчера в 23:12
18 мин назад.

Полузащитник «Уфы» продолжит карьеру в армейском клубе.
Иван Обляков и ПФК ЦСКА подписали контракт до окончания сезона-2022/23.

Добро пожаловать, Ваня!

Иван Сергеевич Обляков

Родился 5 июля 1998 года
Амплуа: Полузащитник
Гражданство: Россия
mangox13
mangox13
вчера в 23:00
Bekelman55:
да Ткачеву не дали себя толком проявить. Вряд л б Серега смотрелся хуже Миланова. Ионов лентя и добивала. Что в Динамо, что в ЦСКА. Просто присутствовал на поле. А серг диамонд излагает какие-то неадекватные фразы. Чалов у него плохой...он ваш, армейский?
Да Ткачев попал как-то неудачно, закрывал дыры поначалу ..потом произошла смена тренеров. ..Миланов по мне хороший игрок, цепкий..уж получше косяка Щенникова,. но травмы были ну и с Гончаренко у него не сложилось. Гончар как я понял решил начать насколько можно с чистого листа..ну и с полностью молодого состава..Многие хотят видеть сразу опытную сыгранную команду но это береь время поэтому критика будет)
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
вчера в 22:58
Дралку надорвёте
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:15
Никогда не было такого количества трансферов талантливой молодёжи!Осталось немного подождать из сыгранности и тогда мы на долгие годы будем всех драть как сидоровых коз.
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 22:09
mangox13:
я написал сегодня ранее , что не доверяю трансферам росск игроков в ЦСКА , был опыт с Панченко Ионовым Ткачевым... Думаю этот протеже Гончара
да Ткачеву не дали себя толком проявить. Вряд л б Серега смотрелся хуже Миланова.
Ионов лентя и добивала. Что в Динамо, что в ЦСКА. Просто присутствовал на поле.
А серг диамонд излагает какие-то неадекватные фразы. Чалов у него плохой...он ваш, армейский?
iNels
iNels
вчера в 21:49
хочется отдать должное цска и зениту за то, как они ведут работу с болельщиками в интернете. а вот спартак отстает в этом плане сильно, надо догонять. они до сих пор думают, что на своем громком имени будут выезжать в этом компоненте, только вот времена меняются
pomor45
pomor45
вчера в 21:36
Samuelsen:
Прогноз делается из статистики прошлых лет
Тогда это обоснованный прогноз, но всё равно не подтверждение.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:32
"ОБЛЯ..." ОТГАДАЕТЕ СЛОВО ЦЕЛИКОМ? ЦСКА АНОНСИРОВАЛ ТРАНСФЕР ОБЛЯКОВА

ЦСКА оригинально анонсировал переход из "Уфы" полузащитника Ивана Облякова. Как ранее сообщал "СЭ", сумма сделки составит около 4 миллионов евро, а контракт будет заключен на 5 лет.
На коллаже главный тренер армейцев Виктор Гончаренко изображен с усами, в роли ведущего передачи "Поле чудес" Леонида Якубовича. На "табло" открыты четыре первые буквы из семи в фамилии "Обляков". ( коллаж на СЭ).
pomor45
pomor45
вчера в 21:26
Serg_Diamond:
В том, что заработаны были десятки миллионов, а потрачены копейки, а результат на выходе будет тот же.
Всё, что будет, относится к области прогнозов, а подтверждение - это состоявшиеся факты. Когда прогноз сбудется, тогда и будет подтверждение. И вопрос задан Великолепному. Думаю он и без вас справится с правильным ответом.
Samuelsen
Samuelsen
вчера в 21:24
pomor45:
Через три года? Это не подтверждение - это прогноз.
Прогноз делается из статистики прошлых лет
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 21:22
pomor45:
В чём состоит летнее подтверждение?
В том, что заработаны были десятки миллионов, а потрачены копейки, а результат на выходе будет тот же.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 21:20
mangox13:
я написал сегодня ранее , что не доверяю трансферам росск игроков в ЦСКА , был опыт с Панченко Ионовым Ткачевым... Думаю этот протеже Гончара
По Ионову не было никакого полноценного трансфера, была годичная аренда. И то я не пойму, какие к нему были претензии - он конечно во многом деревянный, но все равно намного был полезнее Чалова с Жамалетдиновым. Не видеть этого может только слепой.
pomor45
pomor45
вчера в 21:19
Samuelsen:
В том, что потраченные 10-12 млн этим летом через 3 года превратятся в 30-40 млн на продаже этих же игроков.
Через три года? Это не подтверждение - это прогноз.
Samuelsen
Samuelsen
вчера в 21:17
pomor45:
В чём состоит летнее подтверждение?
В том, что потраченные 10-12 млн этим летом через 3 года превратятся в 30-40 млн на продаже этих же игроков.
mangox13
mangox13
вчера в 21:04
Bekelman55:
ну он ооочень напоминает Ионова. Если проводить с кем-то аналогию, то с Ионовым
я написал сегодня ранее , что не доверяю трансферам росск игроков в ЦСКА , был опыт с Панченко Ионовым Ткачевым... Думаю этот протеже Гончара
pomor45
pomor45
вчера в 21:03
Великолепный:
У ЦСКА по-прежнему самая адекватная селекция в России. Лето подтвердило это Клуб отлично вложил деньги, полученные от продажи Головина. Классно мы поработали на трансферном рынке,лучше редко,но метко - учитесь,толстосумы.
В чём состоит летнее подтверждение?
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 21:02
mangox13:
Не видел его , наверно стоит этого
ну он ооочень напоминает Ионова. Если проводить с кем-то аналогию, то с Ионовым
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 21:02
VV V:
Ты меня не понял.....питерский воспитанник и играет в РФПЛ-это уже чудо для государственно-халявного Зенита !
да питерских воспитанников много в клубах премьерки играет. В том же Краснодаре Петров.
Те же Васин. Идову, Могилевец, Канунников, Ионов. Комолов. Да много игроков
Денисов в расчет брать не буду. До "мешочных времен" в клубе появился)))
mangox13
mangox13
вчера в 21:00
Не видел его , наверно стоит этого
pomor45
pomor45
вчера в 20:59
Много шума из ничего.
VV V
VV V
вчера в 20:50
янеттонаполевидел:
Этот м .... сейчас и 500 тыс. евро не стоит. Птицу по полету видать: играть он вряд ли научится. Как с игроками работает Ганчаренко, не знаю. Разве что надеется сделать этого дурака умнее.
Ты меня не понял.....питерский воспитанник и играет в РФПЛ-это уже чудо для государственно-халявного Зенита !
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел
вчера в 20:46
VV V:
Если Обляков заиграет в ЦСКА, то бестолковой питерской селекции, которая покупает футболистов за общие и безвозвратные государственные деньги, покажут ещё один большой фак ! P.S.Обляков-это единственный воспитанник питерской футбольной школы, его надо было возить на троне и показывать всему Питеру, как единственного настоящего питерского футболиста !
Этот м .... сейчас и 500 тыс. евро не стоит. Птицу по полету видать: играть он вряд ли научится. Как с игроками работает Ганчаренко, не знаю. Разве что надеется сделать этого дурака умнее.
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 20:44
Serg_Diamond:
Вы видимо очень крутой специалист, я не такой - я доверяю профессионалам, для меня мнение Гончаренко кое-что да значит, а без его одобрения, уверен, этому трансферу не состояться. Я видел как вчера Обляков облажался вместе со всей Уфой. Он не дриблер, не стайер, не плэймэйкер. И при этом я все равно верю в этот трансфер. Видимо, я дурачок.
я тебе вопрос задал "какие матчи ты видел у Облякова" - что-то проигнорировал. за то не забыл перейти на личности.
Прежде чем кому-то про авторские права верещать ( в данном случае своей гулемутени), ты эти права запатентуй. А то и в этом моменте пустословием занимаешься.
не видел его игры - а как защищаешь .
Он никто для армейских болельщиков. чтоб получать хоть какую-то защиту с вашей стороны. Но неее. надо же начать заранее "подлизывать перспективу" некоторым ....
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 20:39
Bekelman55:
чего ты несешь? какое копирование текста? мне не интересны его "биографии с бумажки". Регулярно "имел честь" наблюдать его потуги играть в футбол. Ты матчи с его участием видел? Какие Колауда тоже ехал "на перспективу". И Столяренко подписывали на перспективу. Как и Рыжова. А те ребята играли неплохо . А этот ничем не лучше
Вы видимо очень крутой специалист, я не такой - я доверяю профессионалам, для меня мнение Гончаренко кое-что да значит, а без его одобрения, уверен, этому трансферу не состояться. Я видел как вчера Обляков облажался вместе со всей Уфой. Он не дриблер, не стайер, не плэймэйкер. И при этом я все равно верю в этот трансфер. Видимо, я дурачок.
mat73
mat73
вчера в 20:37
А за скока он Уфе достался? Он же вроде первое время в Уфе из зенита на правах аренды был. А вот потом что-то я не помню..
VV V
VV V
вчера в 20:37
Если Обляков заиграет в ЦСКА, то бестолковой питерской селекции, которая покупает футболистов за общие и безвозвратные государственные деньги, покажут ещё один большой фак !
P.S.Обляков-это единственный воспитанник питерской футбольной школы, его надо было возить на троне и показывать всему Питеру, как единственного настоящего питерского футболиста !
Великолепный
Великолепный
вчера в 20:32
У ЦСКА по-прежнему самая адекватная селекция в России. Лето подтвердило это
Клуб отлично вложил деньги, полученные от продажи Головина.
Классно мы поработали на трансферном рынке,лучше редко,но метко - учитесь,толстосумы.
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