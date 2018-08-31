«Спартак» не захотел платить за Скопинцева 5 млн евро

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Согласно информации источника, «Спартак» вел переговоры с «Ростовом» по полузащитнику Дмитрию Скопинцеву, но сделка не состоялась. Ростовчане запросили за 21-летнего футболиста 5 млн евро, «красно-белых» же такие условия не устроили.

В августе также сообщалось, что «Спартак» претендует на 21-летнего гаитянского форварда Энди Фаустена.