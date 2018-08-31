«Спартак» не захотел платить за Скопинцева 5 млн евро

Согласно информации источника, «Спартак» вел переговоры с «Ростовом» по полузащитнику Дмитрию Скопинцеву, но сделка не состоялась. Ростовчане запросили за 21-летнего футболиста 5 млн евро, «красно-белых» же такие условия не устроили.
В августе также сообщалось, что «Спартак» претендует на 21-летнего гаитянского форварда Энди Фаустена.
Будет прогрессировать дальше, и тогда, однажды, его мечта исполнится и он перейдет в Зенит!
Будет прогрессировать дальше, и тогда, однажды, его мечта исполнится и он перейдет в Зенит!