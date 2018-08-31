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«Спартак» не захотел платить за Скопинцева 5 млн евро

сегодня, 13:46

Согласно информации источника, «Спартак» вел переговоры с «Ростовом» по полузащитнику Дмитрию Скопинцеву, но сделка не состоялась. Ростовчане запросили за 21-летнего футболиста 5 млн евро, «красно-белых» же такие условия не устроили.

В августе также сообщалось, что «Спартак» претендует на 21-летнего гаитянского форварда Энди Фаустена.

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Все комментарии
Shamil79
Shamil79
сегодня в 17:21
кому как не Карпину знать почём Спартаку игроков продавать
Tepliz
Tepliz
сегодня в 16:53
5 лямов за Скопинцева, ну это вообще.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:49
Но Валера ответил НЕТ руководству Спартака! Старые счеты у него с Федуном) Действительно, он сейчас нужнее ростовчанам, чем пупсикам.
Dominators
Dominators
сегодня в 16:06
Ценник в пятеру вполне адекватен для паспортиста . .Парень реально стоящий .То что он остается в Ростове ,честно только рад этому . Учитывая его международный опыт , можно будет толкнуть его на Запад , причем за приличные деньги . А Спартак пусть покупает гаитян ,и арендует экс -югославов .Так что спартачи все претензии к своему клубу .
Фрол Литейный
Фрол Литейный
сегодня в 15:27
Был бы зулус подписали бы
drive45
drive45
сегодня в 15:27
Дмитрий понимает что надо нацеливаться на большее и что ФК Спартак не в его планах.
mat73
mat73
сегодня в 14:21
Морозовский:
"Зенит" купит, не надо аукцион устраивать!
Он итак зенитовский был
Морозовский
Морозовский
сегодня в 14:20
mat73:
Вон уфимца Ивана Облякова все нахваливают, ЦСКА вон планирует его выкупить. Почему бы его в Спартак не переманить?
"Зенит" купит, не надо аукцион устраивать!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 14:15
жаль
cska plus
cska plus
сегодня в 14:14
Волерик мстит федуну.
sir-5
sir-5
сегодня в 14:11
Питермен:
Скорее Скопинцев не захотел стать пупсиком. Будет прогрессировать дальше, и тогда, однажды, его мечта исполнится и он перейдет в Зенит!
"Про это" ему всю правду Ваня рассказал.
sir-5
sir-5
сегодня в 14:10
Даже небольшая наценка за российский паспорт Юхана Гераськина не устроила!Вот жмоты!
mat73
mat73
сегодня в 14:07
Вон уфимца Ивана Облякова все нахваливают, ЦСКА вон планирует его выкупить.
Почему бы его в Спартак не переманить?
Великолепный
Великолепный
сегодня в 14:04
Федун теперь не расстанется с 21 милл. евро вырученных за Промеску!)))
Aljban
Aljban
сегодня в 14:02
На пять миллионов можно купить 10 земляков промеса из джунглей Суринама.
Коля Ретивый
Коля Ретивый
сегодня в 13:57
makkie:
Значит Зенит возьмет на лавку за 15 млн)
    pavkur
    pavkur
    сегодня в 13:55
    Скопинцеву нужно покрасить себя в черный цвет.
    makkie
    makkie
    сегодня в 13:54
    Значит Зенит возьмет на лавку за 15 млн)
    Lazurny
    Lazurny
    сегодня в 13:54
    Даже из предивного ростова в спартак не хотят идти, позориться.
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 13:52
    "Зенит" зимой за 10 купит!
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 13:50
    Вон табун какого то неизвестного японца купил за 5 млн.евро,а Федун жадина)))
    Питермен
    Питермен
    сегодня в 13:50
    Скорее Скопинцев не захотел стать пупсиком.
    Будет прогрессировать дальше, и тогда, однажды, его мечта исполнится и он перейдет в Зенит!
    Коллекционер пупсиков
    Коллекционер пупсиков
    сегодня в 13:49
    Скопинцев не зулусс, не будет коренным спартаковцем.
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