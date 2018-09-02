Сери рассказал, почему выбрал «Фулхэм», а не «Челси» или «Ливерпуль»

Полузащитник Жан Мишель Сери рассказал, почему решил сменить «Ниццу» на «Фулхэм», тогда как у него были предложения от более крупных клубов.

Когда я играл в «Пасуш де Феррейра» в Португалии, «Ницца» пришла за мной. Я действительно был ей нужен. Тот же подход использовал и «Фулхэм».

Они сказали: «Мы хотим тебя видеть у себя, приходи в „Фулхэм“». «Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» тоже мной интересовались, но не говорили: «Ты нам нужен».

«Фулхэм» проявил ко мне уважение, и именно поэтому я захотел подписать контракт с этим клубом.