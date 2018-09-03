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Сабитов: «У „Зенита“ два стиля - латиноамериканский и британский»

сегодня, 08:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Российский специалист Равиль Сабитов поделился впечатлениями от дерби двух столиц, состоявшегося в рамках 6-го тура РПЛ.

Игра получилась живой, интересной и боевой, было много единоборств. Чувствовался высокий градус, действительно играли два лидера. Уверен, что зрители, посетившие матч, не пожалели об этом. 

Сменивший в обороне Мевлю Нету сыграл здорово, молодой Набиуллин тоже провел неплохой матч. Хорошо смотрелась и средняя линия - Кузяев, Ерохин, Паредес, Мак. Впереди Дзюба не только сам угрожал воротам соперника, но также активно действовал в подыгрыше - раздавал пасы ногами и головой. Несмотря на отсутствие летних трансферов, у «Зенита» очень приличный состав, с которым можно наделать много шума в России и, возможно, в Лиге Европы. Семак старается проводить определенную ротацию, чтобы давать всем игровую практику. И я думаю, он правильно делает. 

Мне кажется, что Заболотного нужно было выпускать раньше - вместо Дриусси. И тогда уже перестраивать игру на навал. На мой взгляд, в таком случае питерцам хватило бы времени, чтобы забить гол. 

Для «Зенита» хорошо, что у него есть два стиля - латиноамериканский и британский. Первый подразумевает средние и короткие передачи Дриусси, Паредеса, Ерохина, Мака, Ивановича, а второй - фланговые навесы на двух столбовых нападающих, Дзюбу и Заболотного. Просто здесь главное - правильно выбирать стратегию и тактику под конкретных соперников.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 09:25
Британский стиль "Зениту" подходит только наполовину - если от Дзюбы мяч еще может отлететь в ворота или к партнёру то от Заболотного или за пределы поля или к сопернику...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:22
".....у «Зенита» очень приличный состав, с которым можно наделать много шума в России и, возможно, в Лиге Европы." )))))

Пошумели уже в европах...с минчанами и Мольде...

Необыгранный дома Спартак - главный показатель того что команда пока неготова к великим свершениям.....
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 09:20
Дриусси уже в перерыве знал что не продолжит,а замену Семак хитро сделал,арг еще повалялся,в тот момент когда Спартак штурм решил организовать,маденькая хитрость физрука
makkie
makkie
сегодня в 09:19
Ваня лучший:
Нет. Там только один стиль. Все цвета, кроме черного
А - адекватность?
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:14
И все эти стили сводятся к постоянному навешиванию на каланчу Дзюбу,которая раз за разом запарывает все атаки)
ndedov
ndedov
сегодня в 09:12
В конце матча прижал Зенит соперника к воротам.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:55
    Георгий Додонов
    Георгий Додонов
    сегодня в 08:54
    Что то их не было видно.
    Ваня лучший
    Ваня лучший
    сегодня в 08:50
    Нет. Там только один стиль. Все цвета, кроме черного
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 08:48
    за них стыдно всю жизнь
    ВЦСПС 1
    ВЦСПС 1
    сегодня в 08:47
    Данный специалист вместо просмотра игры, читал посты Литейного, а зря.
    Piter SpaM
    Piter SpaM
    сегодня в 08:46
    На самом деле, это две ветки развития одного радужного стиля.
    FROLL 001
    FROLL 001
    сегодня в 08:35
    У Спартака 2 стиля. С судьёй и ещё раз с судьёй. Гыгыгы
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