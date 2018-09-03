Сабитов: «У „Зенита“ два стиля - латиноамериканский и британский»

Российский специалист Равиль Сабитов поделился впечатлениями от дерби двух столиц, состоявшегося в рамках 6-го тура РПЛ .

Игра получилась живой, интересной и боевой, было много единоборств. Чувствовался высокий градус, действительно играли два лидера. Уверен, что зрители, посетившие матч, не пожалели об этом.

Сменивший в обороне Мевлю Нету сыграл здорово, молодой Набиуллин тоже провел неплохой матч. Хорошо смотрелась и средняя линия - Кузяев, Ерохин, Паредес, Мак. Впереди Дзюба не только сам угрожал воротам соперника, но также активно действовал в подыгрыше - раздавал пасы ногами и головой. Несмотря на отсутствие летних трансферов, у «Зенита» очень приличный состав, с которым можно наделать много шума в России и, возможно, в Лиге Европы. Семак старается проводить определенную ротацию, чтобы давать всем игровую практику. И я думаю, он правильно делает.

Мне кажется, что Заболотного нужно было выпускать раньше - вместо Дриусси. И тогда уже перестраивать игру на навал. На мой взгляд, в таком случае питерцам хватило бы времени, чтобы забить гол.

Для «Зенита» хорошо, что у него есть два стиля - латиноамериканский и британский. Первый подразумевает средние и короткие передачи Дриусси, Паредеса, Ерохина, Мака, Ивановича, а второй - фланговые навесы на двух столбовых нападающих, Дзюбу и Заболотного. Просто здесь главное - правильно выбирать стратегию и тактику под конкретных соперников.