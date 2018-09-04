РФС попросил УЕФА разрешить проведение игр еврокубков на Северном Кавказе

РФС попросил УЕФА разрешить проведение международных матчей на Северном Кавказе. Об этом сообщил и. о. президента РФС Александр Алаев.

Российский футбольный союз попросил УЕФА разрешить проведение международных матчей на Северном Кавказе. В этом регионе любят футбол, делают многое для его развития, и мы постараемся, чтобы зрители увидели международные матчи. За последние пять лет, которые действует запрет, у нас не было ни одного замечания по безопасности. При этом за это время на Северном Кавказе проводились международные соревнования на самом высоком уровне.