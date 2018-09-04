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РФС попросил УЕФА разрешить проведение игр еврокубков на Северном Кавказе

вчера, 21:57

РФС попросил УЕФА разрешить проведение международных матчей на Северном Кавказе. Об этом сообщил и. о. президента РФС Александр Алаев.

Российский футбольный союз попросил УЕФА разрешить проведение международных матчей на Северном Кавказе. В этом регионе любят футбол, делают многое для его развития, и мы постараемся, чтобы зрители увидели международные матчи. За последние пять лет, которые действует запрет, у нас не было ни одного замечания по безопасности. При этом за это время на Северном Кавказе проводились международные соревнования на самом высоком уровне.

УЕФА еще 5 лет назад запретил проводить матчи еврокубков на территории Северного Кавказа. В связи с этим «Анжи» свой матч Юношеской Лиги УЕФА сыграет в Астрахани.

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Все комментарии
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 06:27
А зачем? Сейчас все стройки, улицы и рынки российских городов - один сплошной северный кавказ. Всю жизнь тихо жил, а этим летом открыли под окном лавочку со своими дынябузами, такое ощущение что переехал в Баку....
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:33
Правелно! На Кавказе спокойней чем в осталной Росие.
Гавроша
Гавроша
вчера в 23:40
А кроме футбола у них все в порядке?
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 22:17
Давно пора .
Alista
Alista
вчера в 22:07
Можно и разрешить, они все равно там не играют.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:05
iNels:
я хз, как после чемпионата мира, который затронул в том числе и тот же грозный, можно и дальше вопить о терроризме. другой вопрос, что никто в еврокубки из кавказских не пробьется...
Юноши то играют.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:04
Теракты по всей Европе , но там можно играть, а на Кавказе нельзя???
iNels
iNels
вчера в 22:03
я хз, как после чемпионата мира, который затронул в том числе и тот же грозный, можно и дальше вопить о терроризме. другой вопрос, что никто в еврокубки из кавказских не пробьется...
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