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«Анжи» проведет матч Юношеской Лиги УЕФА с «Маккаби» в Астрахани

сегодня, 19:56

«Анжи» проведет в Астрахани домашний матч первого раунда Юношеской Лиги УЕФА против «Маккаби» из Тель-Авива.

УЕФА еще 5 лет назад запретил проводить матчи еврокубков на территории Северного Кавказа. При этом «Анжи» и РФС пытаются добиться отмены запрета.

«Как пояснили представителям клуба в УЕФА, для снятия запрета необходимо проведение новой инспекции рабочей группы комитета по безопасности на Северном Кавказе. Этот процесс может занять длительное время. В связи с этим ФК „Анжи“ вынужден был заявить в качестве резервной арены стадион „Центральный“ в Астрахани.

Совместно с РФС мы будем делать все возможное, чтобы снять запрет. „Анжи“ должен играть еврокубковые матчи в Дагестане», — говорится в сообщении клуба.

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Все комментарии
Даниил Зашихин
Даниил Зашихин
сегодня в 20:27
Брулин:
Меня в этой новости волнует другой вопрос: а как Анжи вообще попало в Юношескую лигу УЕФА? Молодежное первенство же выиграл Краснодар.
Анжи выирал кубок
Брулин
Брулин
сегодня в 20:13
Меня в этой новости волнует другой вопрос: а как Анжи вообще попало в Юношескую лигу УЕФА? Молодежное первенство же выиграл Краснодар.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 20:12
Удачи Анжи .
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 20:12
А тогда зачем вообще участвовать в российской ПЛ нашим командам?В Европе безопасно? В Израиле безопасно? Зачем размещали сборную Египта в Грозном тогда или египтяне люди второго сорта,зачем наш Газпром спонсирует их вообще,нас доят и нам запрещают.Вопросов много,ответов вот мало.Эту вашу ЛЧ и ЛЕ ,лиги педиков в гробу видел.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:59
Откуда деньги на такое мероприятие?
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