«Анжи» проведет матч Юношеской Лиги УЕФА с «Маккаби» в Астрахани

«Анжи» проведет в Астрахани домашний матч первого раунда Юношеской Лиги УЕФА против «Маккаби» из Тель-Авива.
УЕФА еще 5 лет назад запретил проводить матчи еврокубков на территории Северного Кавказа. При этом «Анжи» и РФС пытаются добиться отмены запрета.
«Как пояснили представителям клуба в УЕФА, для снятия запрета необходимо проведение новой инспекции рабочей группы комитета по безопасности на Северном Кавказе. Этот процесс может занять длительное время. В связи с этим ФК „Анжи“ вынужден был заявить в качестве резервной арены стадион „Центральный“ в Астрахани.
Совместно с РФС мы будем делать все возможное, чтобы снять запрет. „Анжи“ должен играть еврокубковые матчи в Дагестане», — говорится в сообщении клуба.