«Анжи» проведет матч Юношеской Лиги УЕФА с «Маккаби» в Астрахани

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«Анжи» проведет в Астрахани домашний матч первого раунда Юношеской Лиги УЕФА против «Маккаби» из Тель-Авива.

УЕФА еще 5 лет назад запретил проводить матчи еврокубков на территории Северного Кавказа. При этом «Анжи» и РФС пытаются добиться отмены запрета.

«Как пояснили представителям клуба в УЕФА , для снятия запрета необходимо проведение новой инспекции рабочей группы комитета по безопасности на Северном Кавказе. Этот процесс может занять длительное время. В связи с этим ФК „Анжи“ вынужден был заявить в качестве резервной арены стадион „Центральный“ в Астрахани.