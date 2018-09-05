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Федун рассказал о проблемах в «Спартаке»

сегодня, 14:05

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о проблемах клуба. 

Наши поступления от Лиги чемпионов составили бы 25 млн евро, поэтому поражение от «Динамо» в прошлом сезоне стало очень болезненным. Поэтому пришлось продавать Промеса, чтобы заткнуть дыру. Вторая проблема – потеря двух центральных защитников. Может, кто-то шаманит против «Спартака», потому что столько проблем с «крестами» ещё не было. Если мы найдём вариант, который усилит команду, на рынке свободных агентов, мы подпишем его. Таски? Мы его хорошо знаем, поэтому его в «Спартаке» не будет. У нас есть пара защитников в «Спартаке-2». Они молоды, но в ЦСКА играет Чернов, который ничем не лучше.

Тем не менее задача «Спартака» — достойные выступления в Лиге Европы, тем более соперники интересные. Пока задача – плей-офф, но дойти до полуфинала реально. Во внутреннем чемпионате всё будет решаться в матчах с аутсайдерами. Если пройдём по графику, можем бороться за чемпионство.

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Все комментарии
Коля58
Коля58
сегодня в 14:43
Всем все возвращается! За подаренное Чемпионство, за травмирование игроков чужих команд, за покупку судейского корпуса! ВСЕМ ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 14:41
4-0 от Минска это позор,позор с отскоком от Мельде ,ну и 8-1 с кучей пен и забросов на Дзюбу))
видели мы этот Зенит ,ничего с нашим резервом не смог сделать
denmig
denmig
сегодня в 14:40
Все наладится! - поддержка везде и кругом! Главное - держать хвост пистолетом!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:39
MALOVAR:
нет,опять ты субъективщины набросал ,никакого позора и близко не было в этом году . пауку мы уступили по футбольным принципам и нас наказали за ошибки,никакого позора.позор был в двусторонке с минском и сопутствующих диалогах Лукашенко и Дзюбы
Я не понимаю, где там был позор. Если ты смотрел матч с "Динамо СПб" в кубке в прошлом году, там примерно таким же составом примерно такой же слив был. Позор был только что Семак не понял тогда еще, что половина мертвецов никогда не заиграет.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 14:39
Но какже здорово он потраллил армию))))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 14:38
в Греции его с левой пены пробили ,понимаешь? а в чемпионате у нас миллиардеры пробить не могут,понимаешь?
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 14:37
нет,опять ты субъективщины набросал ,никакого позора и близко не было в этом году . пауку мы уступили по футбольным принципам и нас наказали за ошибки,никакого позора.позор был в двусторонке с минском и сопутствующих диалогах Лукашенко и Дзюбы
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:35
НОРМАС МУСОРА НАГРЕЛИ ПОРОСЯТ НА 25 ЛЯМОВ !!!

БУГАГАГАГГАА
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:35
MALOVAR:
мелко берешь,чесслово ,ну какой Максименко ,если его в рпл пробить не могут
В Греции же пробили) Да про пробить не могут - ему с 50 метров можно забросить, зачем пробивать)
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 14:34
мелко берешь,чесслово ,ну какой Максименко ,если его в рпл пробить не могут
spartach n1
spartach n1
сегодня в 14:34
Весь клячник туткак тут,проблемы Спартака их больше интересуют чем своего середняка ))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 14:33
С двумя аутсайдерами уже потеряли четыре очка
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:28
Коли вам 25 миллионов были важны, так на кой черт было ставить юнца Максименко, который, по сути, подарил победу ПАОКу?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:25
Смысл говорить по Лигу Чемпионов? Вам ведь никто от слова вообще не мешал нормально сыграть в квалификации, но вы опозорились не в одном, а в двух матчах кряду. Даже с учетом удаления ПАОК был беззуб, но вы не смогли ударить дома ни одного раза по его воротам. После такого стыдно говорить про какое-то "Динамо".

И согласно какой логике ваша задача - достойные выступления с ЛЕ, когда вы насколько провалились в стыке с командой уровня максимум середняка группового этапа этой же ЛЕ?

Обо$рал Чернова, обо$рал Таски заодно. Видимо, в "Спартаке" принято не только конкурентов, но и своих бывших 62ом закидывать.

Поистине, "Спартак" заслуживает такого менеджера-клоуна, как Федун))
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 14:25
На стадион денег хватило без достижений и прибыли у клуба.Значит должно хватать и на игроков.А вот молодёжь нужно обязательно опробовать в основе.Правда для этого нужен комфортный счёт,добытый основой.А это проблема.

И в отсутствии Спартака в Лиге Чемпионов виновато не поражение от Динамо в последнем туре,а ужасные заключительные пять туров....

Касаемо отбора в Лигу Чемпионов,то шансов не было изначально,потому как Спартак в играх на вылет явный аутсайдер.

На счёт денег-ситуация была известной и нужно было поговорить с Рыболовлевым или Абрамовичем и миллионов за 30 тоже кого-нибудь продать-учитесь у Гинера.)))))

И найдите наконец-то достойную селекционную службу....
Alhunah
Alhunah
сегодня в 14:22
Лучше бы Рошу с Адриано продали бы вместо Антохи
Sergus
Sergus
сегодня в 14:21
Федун смешно сказал про шаманов.
cska.78
cska.78
сегодня в 14:18
Alista
Alista
сегодня в 14:17
В ЛЕ все соперники интересные, потому что все опозорят спартак.
Jum13
Jum13
сегодня в 14:16
У нас есть пара защитников в «Спартаке-2». Они молоды, но в ЦСКА играет Чернов, который ничем не лучше.
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Вот к чему ты это ляпнул, завистливый клоун?
Alladins
Alladins
сегодня в 14:15
Все проблемы спартаку создало Динамо, странно.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 14:14
Спартак сглазили шаманы, еще 16 лет придется ошиваться в ожидании чуда или юбилея.
Jum13
Jum13
сегодня в 14:13
Денег нет - но вы держитесь!
Abverin
Abverin
сегодня в 14:12
Спартаку нужно завести ведьму, чтобы шаманов отгоняла или из Африки вызвать зулуса, который бы вудой помогал безбородову.
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