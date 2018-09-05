Федун рассказал о проблемах в «Спартаке»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о проблемах клуба.

Наши поступления от Лиги чемпионов составили бы 25 млн евро, поэтому поражение от «Динамо» в прошлом сезоне стало очень болезненным. Поэтому пришлось продавать Промеса, чтобы заткнуть дыру. Вторая проблема – потеря двух центральных защитников. Может, кто-то шаманит против «Спартака», потому что столько проблем с «крестами» ещё не было. Если мы найдём вариант, который усилит команду, на рынке свободных агентов, мы подпишем его. Таски? Мы его хорошо знаем, поэтому его в «Спартаке» не будет. У нас есть пара защитников в «Спартаке-2». Они молоды, но в ЦСКА играет Чернов, который ничем не лучше.

Тем не менее задача «Спартака» — достойные выступления в Лиге Европы, тем более соперники интересные. Пока задача – плей-офф, но дойти до полуфинала реально. Во внутреннем чемпионате всё будет решаться в матчах с аутсайдерами. Если пройдём по графику, можем бороться за чемпионство.