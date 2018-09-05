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Созин раскритиковал решение «Зенита» подписать Маркизио

сегодня, 11:02

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал переход бывшего полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио в «Зенит».

«Зенит» наконец произвёл усиление состава, о необходимости которого нам ежедневно сообщал Сергей Семак. За астрономическую по нынешним меркам зарплату выписан бывший игрок сборной Италии. Остаётся пожелать удачи Маркизио и «Зениту», которому теперь уж точно ничто не должно помешать стать чемпионом. Иначе, зачем было вбухивать в этот трансфер годовой бюджет какого-нибудь Борисоглебска или Верхней Пымши? Правда, вбухали в ветерана, который на трансферном рынке оказался никому не нужен даже в статусе свободного агента. В игрока, который давно миновал свой пик и не смог полностью оправиться от тяжёлой травмы колена. Но кому интересны такие «мелочи», когда можно громко объявить о трансфере, показав поистине царскую щедрость?

Впрочем, такие клубы-транжиры, как «Зенит» и «Спартак», – это только одна сторона медали. Ведь на обратной стороне есть ЦСКА, который, оставшись только с Гинером и Акинфеевым, не только умудряется подписывать потенциальных талантов, но и неплохо идёт в чемпионате страны, а скоро стартует в Лиге чемпионов, о которой транжиры пока только мечтают. Если даже в этом сезоне ЦСКА, который лишился почти всех своих героев, финиширует в чемпионате выше «Зенита» и «Спартака», то руководству последних останется признать простую истину – в футбол играют не деньги, а потом – подать в отставку. Ничего другого им после такого провала не останется.

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Все комментарии
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 11:38
cska1948:
Видимо, Созин считает, что Маркизио не стоит ТАКОЙ зарплаты.
Кстати - вот бюджет Борисоглебска )))

25 декабря депутаты Борисоглебской городской Думы провели последнюю, в уходящем году, сессию. На этом заседании был утвержден бюджет БГО на 2018 год. Ранее проект бюджета был рассмотрен на думской комиссии и на публичных слушаниях. Доходная часть бюджета составляет 1 миллиард 62 миллиона 623 тысячи 900 рублей. Расходы местной казны планируются в объеме 1 миллиарда 15 миллионов 989 тысяч 500 рублей.
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 11:33
cska1948:
Видимо, Созин считает, что Маркизио не стоит ТАКОЙ зарплаты.
А как можно оценить стоит игрок или нет такой зарплаты, если он ещё и одной игры за клуб не сыграл? Вот у Локо есть Фернандеш с зарплатой в 4 млн - он стоит такой зарплаты? Нет конечно
sn_spb
sn_spb
сегодня в 11:31
Ну то что Созин на "подсосе" у Гинера это и так понятно, тк все что он говорит так это о величи своего бойфренда.
Вопрос состоит в том, как член комитета по этике РФС позвоили себе такие высказываения.
Мне кажется комитету по этике РФС надо разобраться со своими членами.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 11:30
Snake Plissken:
Тогда по какому поводу он так караулит? У нас в чемпионате что - 3,5 млн в год это космическая зарплата?
Созин по зарплате слышит звон и не знает откуда он. Гыгыгы
cska1948
cska1948
сегодня в 11:29
Snake Plissken:
Тогда по какому поводу он так караулит? У нас в чемпионате что - 3,5 млн в год это космическая зарплата?
Видимо, Созин считает, что Маркизио не стоит ТАКОЙ зарплаты.
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 11:26
cska1948:
Созин не конкретизировал цифру. Подскажи, а разве в России есть провинциальные команды с бюджетом в 13 миллионов евро? Думаю, что и с бюджетом в 2-3 миллиона ещё надо поискать.
Тогда по какому поводу он так караулит? У нас в чемпионате что - 3,5 млн в год это космическая зарплата?
cska1948
cska1948
сегодня в 11:23
Jum13:
Когда сравнивают зарплату, то так и пишут. И, кстати - везде пишут про 3,5 млн евро, но надо же всем "по-караулить" про 13 млн за 2 года. А чего не 20 или там 50 млн? Если писать бред - так уж по-больше! )))
Созин не конкретизировал цифру. Подскажи, а разве в России есть провинциальные команды с бюджетом в 13 миллионов евро? Думаю, что и с бюджетом в 2-3 миллиона ещё надо поискать.
Sem25
Sem25
сегодня в 11:21
ВЦСПС 2:
А почему член сознин, не сравнил СВОЮ зарплату с бюджетом каого нибудь колхозника в Борисоглебске, и не сравнил значимость труда, которые вкладывают те и другие в копилку народного достояния страны. Чувак походу милейший приятель Лени Гинера, вот и подмахивает ему на каждом шагу.
Он входит в состав одного из комитетов РФС. Понимает о чем говорит и говорит правильные слова. Единственное, не очень понимаю при чем здесь Спартак?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:21
СОЗИН, ОЗВУЧЬ СВОЮ З/П ФЕЛЬДШЕРУ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИЛИ НЯНЕЧКЕ ДЕТСКОГО САДИКА.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 11:21
Помним, помним, как тот же Андрей Федун после того, как ЦСКА обошел спартак в прошлом сезоне и оставил их без Л/Ч, сказал, (Если ЦСКА без состава занимает второе место, то есть над чем задуматься)
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 11:16
А почему член сознин, не сравнил СВОЮ зарплату с бюджетом каого нибудь колхозника в Борисоглебске, и не сравнил значимость труда, которые вкладывают те и другие в копилку народного достояния страны. Чувак походу милейший приятель Лени Гинера, вот и подмахивает ему на каждом шагу.
Jum13
Jum13
сегодня в 11:16
cska1948:
Созин сравнил зарплату Маркизио в Зените с бюджетом провинциальной команды.
Когда сравнивают зарплату, то так и пишут. И, кстати - везде пишут про 3,5 млн евро, но надо же всем "по-караулить" про 13 млн за 2 года. А чего не 20 или там 50 млн? Если писать бред -
так уж по-больше! )))
PITER_1
PITER_1
сегодня в 11:15
а этому клоуну контракт на согласование принесли, или кто на ушко шепнул о суммах)))
сиди на опе ровно и считай бабло которое вы с клубов тянете и пилите, а не во что то полезное для развития футбола вкладываете
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 11:14
Вот с этим мнением соглашусь. Надо подписывать солодых, но перспективных. И не безвменных как у ЦСКА. Бабло и спартака и у зеньки есть...
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:13
Давно пора этот "Зенит" отправить "мерным стуком и трепетом стали....." в таёжные дали!
ndedov
ndedov
сегодня в 11:13
Просто зависть у человека и все.
cska1948
cska1948
сегодня в 11:12
Jum13:
Иначе, зачем было вбухивать в этот трансфер годовой бюджет какого-нибудь Борисоглебска или Верхней Пымши? ================================= Созин перешёл на что-то "тяжёлое"? Он вообще в курсе, что Маркизио перешёл как свободный агент?
Созин сравнил зарплату Маркизио в Зените с бюджетом провинциальной команды.
Jum13
Jum13
сегодня в 11:11
ROGAN777:
т.е. подписной бонус + зп за 2 года,равная 13 млн евро,не считается?
А причём тут подписной бонус к трансферу? Так бы и говорил - меня бесит его з/п, о которой я знаю только со слов итальянской жёлтой прессы
Faustello
Faustello
сегодня в 11:11
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:10
Ну почему же хохма?.)...вполне реальный вариант...вспомним хотя бы Лестер Сити)...
ROGAN777
ROGAN777
сегодня в 11:10
Jum13:
Иначе, зачем было вбухивать в этот трансфер годовой бюджет какого-нибудь Борисоглебска или Верхней Пымши? ================================= Созин перешёл на что-то "тяжёлое"? Он вообще в курсе, что Маркизио перешёл как свободный агент?
т.е. подписной бонус + зп за 2 года,равная 13 млн евро,не считается?
cska1948
cska1948
сегодня в 11:09
"...Если даже в этом сезоне ЦСКА, который лишился почти всех своих героев, финиширует в чемпионате выше «Зенита» и «Спартака», то руководству последних останется признать простую истину – в футбол играют не деньги, а потом – подать в отставку. Ничего другого им после такого провала не останется."
-------------------------------------
После "такого" порядочные люди пускают себе в лоб пулю.
Jum13
Jum13
сегодня в 11:08
Иначе, зачем было вбухивать в этот трансфер годовой бюджет какого-нибудь Борисоглебска или Верхней Пымши?

=================================

Созин перешёл на что-то "тяжёлое"? Он вообще в курсе, что Маркизио перешёл как свободный агент?
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 11:08
Вот будет хохма если новый строящийся ЦСКА обойдет спартак или Зенит!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:07
В футбол играют не деньги)...а ЛЧ почему то выигрывают Реал или Барселона...
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