Созин раскритиковал решение «Зенита» подписать Маркизио

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал переход бывшего полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио в «Зенит».

«Зенит» наконец произвёл усиление состава, о необходимости которого нам ежедневно сообщал Сергей Семак. За астрономическую по нынешним меркам зарплату выписан бывший игрок сборной Италии. Остаётся пожелать удачи Маркизио и «Зениту», которому теперь уж точно ничто не должно помешать стать чемпионом. Иначе, зачем было вбухивать в этот трансфер годовой бюджет какого-нибудь Борисоглебска или Верхней Пымши? Правда, вбухали в ветерана, который на трансферном рынке оказался никому не нужен даже в статусе свободного агента. В игрока, который давно миновал свой пик и не смог полностью оправиться от тяжёлой травмы колена. Но кому интересны такие «мелочи», когда можно громко объявить о трансфере, показав поистине царскую щедрость?



Впрочем, такие клубы-транжиры, как «Зенит» и «Спартак», – это только одна сторона медали. Ведь на обратной стороне есть ЦСКА , который, оставшись только с Гинером и Акинфеевым, не только умудряется подписывать потенциальных талантов, но и неплохо идёт в чемпионате страны, а скоро стартует в Лиге чемпионов, о которой транжиры пока только мечтают. Если даже в этом сезоне ЦСКА , который лишился почти всех своих героев, финиширует в чемпионате выше «Зенита» и «Спартака», то руководству последних останется признать простую истину – в футбол играют не деньги, а потом – подать в отставку. Ничего другого им после такого провала не останется.