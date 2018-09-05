Созин раскритиковал решение «Зенита» подписать Маркизио

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал переход бывшего полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио в «Зенит».
«Зенит» наконец произвёл усиление состава, о необходимости которого нам ежедневно сообщал Сергей Семак. За астрономическую по нынешним меркам зарплату выписан бывший игрок сборной Италии. Остаётся пожелать удачи Маркизио и «Зениту», которому теперь уж точно ничто не должно помешать стать чемпионом. Иначе, зачем было вбухивать в этот трансфер годовой бюджет какого-нибудь Борисоглебска или Верхней Пымши? Правда, вбухали в ветерана, который на трансферном рынке оказался никому не нужен даже в статусе свободного агента. В игрока, который давно миновал свой пик и не смог полностью оправиться от тяжёлой травмы колена. Но кому интересны такие «мелочи», когда можно громко объявить о трансфере, показав поистине царскую щедрость?
Впрочем, такие клубы-транжиры, как «Зенит» и «Спартак», – это только одна сторона медали. Ведь на обратной стороне есть ЦСКА, который, оставшись только с Гинером и Акинфеевым, не только умудряется подписывать потенциальных талантов, но и неплохо идёт в чемпионате страны, а скоро стартует в Лиге чемпионов, о которой транжиры пока только мечтают. Если даже в этом сезоне ЦСКА, который лишился почти всех своих героев, финиширует в чемпионате выше «Зенита» и «Спартака», то руководству последних останется признать простую истину – в футбол играют не деньги, а потом – подать в отставку. Ничего другого им после такого провала не останется.
25 декабря депутаты Борисоглебской городской Думы провели последнюю, в уходящем году, сессию. На этом заседании был утвержден бюджет БГО на 2018 год. Ранее проект бюджета был рассмотрен на думской комиссии и на публичных слушаниях. Доходная часть бюджета составляет 1 миллиард 62 миллиона 623 тысячи 900 рублей. Расходы местной казны планируются в объеме 1 миллиарда 15 миллионов 989 тысяч 500 рублей.
25 декабря депутаты Борисоглебской городской Думы провели последнюю, в уходящем году, сессию. На этом заседании был утвержден бюджет БГО на 2018 год. Ранее проект бюджета был рассмотрен на думской комиссии и на публичных слушаниях. Доходная часть бюджета составляет 1 миллиард 62 миллиона 623 тысячи 900 рублей. Расходы местной казны планируются в объеме 1 миллиарда 15 миллионов 989 тысяч 500 рублей.
Вопрос состоит в том, как член комитета по этике РФС позвоили себе такие высказываения.
Мне кажется комитету по этике РФС надо разобраться со своими членами.
Вопрос состоит в том, как член комитета по этике РФС позвоили себе такие высказываения.
Мне кажется комитету по этике РФС надо разобраться со своими членами.
так уж по-больше! )))
так уж по-больше! )))
сиди на опе ровно и считай бабло которое вы с клубов тянете и пилите, а не во что то полезное для развития футбола вкладываете
сиди на опе ровно и считай бабло которое вы с клубов тянете и пилите, а не во что то полезное для развития футбола вкладываете
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После "такого" порядочные люди пускают себе в лоб пулю.
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После "такого" порядочные люди пускают себе в лоб пулю.
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Созин перешёл на что-то "тяжёлое"? Он вообще в курсе, что Маркизио перешёл как свободный агент?
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Созин перешёл на что-то "тяжёлое"? Он вообще в курсе, что Маркизио перешёл как свободный агент?