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В Москве открылась детская футбольная академия Дмитрия Аленичева

сегодня, 16:56

Сообщается, что сегодня состоялось открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева в Домодедово. Академия создана на базе средней общеобразовательной школы № 8, в ней будут обучаться дети от 4 до 17 лет.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал данное событие.

Дмитрий Аленичев является одним из самых титулованных российских игроков и настоящей легендой футбола. Кроме того он прекрасно знаком со спортивной инфраструктурой Московской области – под его руководством «Енисей» провёл тренировочные сборы на базе в Кратово. Уверен, что академия Аленичева воспитает немало футболистов, которые будут с гордостью представлять регион на всероссийских и международных турнирах.

Недавно сообщалось, что на базе «Ростова» будет создана футбольная академия.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 17:33
Хорошее дело .
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:21
отлично, хоть кто то двигает
Faustello
Faustello
сегодня в 17:00
Хорошо!
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