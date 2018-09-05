«Спартак» и банк «Открытие» продлили договор о сотрудничестве

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов сообщил, что «Спартак» и банк продлили спонсорский договор на пять лет.

Мы договорились о продлении договора на пять лет. Двух договоров - и нейминга, и спонсорского со «Спартаком».

Мне приятно, что все больше людей приходят на матчи. С семьями, маленькими детьми. Это часть образа жизни молодых семей, это приятно видеть.

Финансовая сторона? Это существенная сумма. Могу сказать, что это самый большой контракт на нейминг в Восточной Европе.