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«Спартак» и банк «Открытие» продлили договор о сотрудничестве

сегодня, 13:30

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов сообщил, что «Спартак» и банк продлили спонсорский договор на пять лет. 

Мы договорились о продлении договора на пять лет. Двух договоров - и нейминга, и спонсорского со «Спартаком».

Мне приятно, что все больше людей приходят на матчи. С семьями, маленькими детьми. Это часть образа жизни молодых семей, это приятно видеть.

Финансовая сторона? Это существенная сумма. Могу сказать, что это самый большой контракт на нейминг в Восточной Европе.

Контракт между «Открытием» и «Спартаком» был подписан в феврале 2013 года. Новое соглашение будет действовать до 2023 года.

Напомним, что недавно «Спартак» заключил спонсорский контракт с торгово-промышленной группой компаний R.O.C.S.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 14:37
Федун один из владельцев банка Открытие. По сути он переложил деньги с одного кармана в другой. Ему же Путин не подгоняет таких спонсоров как Россетти, Аэропорт, Башнефть и т.д.
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 14:13
Спонсорство-дело хорошее..Продление спонсорства-признак стабильности.
Сегодня 4 года ввода в эксплуатацию стадиона красно-белых.Неплохо бы было,чтобы инфраструктура продолжала своё развитие.
Любимец
Любимец
сегодня в 14:08
Еще на Зенит что-то гонят дармаеды!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 14:03
Грабящий народ? Открытие же вроде не Сбербанк
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 14:01
Банк "Открытие", грабящий народ, превратится в "Пупсик-банк".
Jum13
Jum13
сегодня в 13:56
отменный:
Который уже умер к тому же, да? Тебе бы свои знания подтянуть не мешало бы.
Я в курсе. Новость просто смешная. Банк после санации выкидывает на ветер деньги - это достойно даже мёртвого юмориста. И как удачно, что президент этого банка почти полный тёзка
отменный
отменный
сегодня в 13:53
Jum13:
Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов =========================== Ну а кто еще мог бы быть у руля банка который на санации, как не юморист
Который уже умер к тому же, да? Тебе бы свои знания подтянуть не мешало бы.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 13:52
СПАРТАК И БАНК СПЕРМЫ ПРОДЛИЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 13:42
ДСА:
Еще бы отдача от игроков была....
Деньги на ветер!
Jum13
Jum13
сегодня в 13:39
Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов
===========================

Ну а кто еще мог бы быть у руля банка который на санации, как не юморист
cska.78
cska.78
сегодня в 13:38
Безбородов, Кукуян, Лампочкин, Левников и др. тоже продлили контракт с Федуном!
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 13:36
Это хорошо.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 13:32
Вот и хорошо
ДСА
ДСА
сегодня в 13:31
Еще бы отдача от игроков была....
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