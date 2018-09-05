«Спартак» и банк «Открытие» продлили договор о сотрудничестве

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов сообщил, что «Спартак» и банк продлили спонсорский договор на пять лет.
Мы договорились о продлении договора на пять лет. Двух договоров - и нейминга, и спонсорского со «Спартаком».
Мне приятно, что все больше людей приходят на матчи. С семьями, маленькими детьми. Это часть образа жизни молодых семей, это приятно видеть.
Финансовая сторона? Это существенная сумма. Могу сказать, что это самый большой контракт на нейминг в Восточной Европе.
Контракт между «Открытием» и «Спартаком» был подписан в феврале 2013 года. Новое соглашение будет действовать до 2023 года.
Напомним, что недавно «Спартак» заключил спонсорский контракт с торгово-промышленной группой компаний R.O.C.S.
Сегодня 4 года ввода в эксплуатацию стадиона красно-белых.Неплохо бы было,чтобы инфраструктура продолжала своё развитие.
Сегодня 4 года ввода в эксплуатацию стадиона красно-белых.Неплохо бы было,чтобы инфраструктура продолжала своё развитие.
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Ну а кто еще мог бы быть у руля банка который на санации, как не юморист
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Ну а кто еще мог бы быть у руля банка который на санации, как не юморист