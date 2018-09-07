Булыкин ставит на победу сборной России в матче с Турцией

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин сделал прогноз на матч Лиги Наций Турция - Россия, который состоится сегодня и начнется в 21:45 мск.

Я жду результата, все после ЧМ ждут хорошей игры. Будет серьезная проверочная игра, поэтому все ждут с приятными мыслями. Также интересно, кого выберет в основной состав Черчесов. Думаю, голы будут, все-таки после ЧМ все хотят показать, на что они способны. Возможности для реализации моментов будут.

Понятное дело, что турки серьезная команда, их футболисты играют по всему миру и тоже умеют играть. Будет хороший футбол, никто не будет сидеть в обороне, никто не будет осторожничать. Мы увидим хорошую игру двух крепких сборных. Мой прогноз — 2:1 победит Россия.