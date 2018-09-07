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Булыкин ставит на победу сборной России в матче с Турцией

сегодня, 14:56
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия21:45 Не начался

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин сделал прогноз на матч Лиги Наций Турция - Россия, который состоится сегодня и начнется в 21:45 мск.

Я жду результата, все после ЧМ ждут хорошей игры. Будет серьезная проверочная игра, поэтому все ждут с приятными мыслями. Также интересно, кого выберет в основной состав Черчесов. Думаю, голы будут, все-таки после ЧМ все хотят показать, на что они способны. Возможности для реализации моментов будут.

Понятное дело, что турки серьезная команда, их футболисты играют по всему миру и тоже умеют играть. Будет хороший футбол, никто не будет сидеть в обороне, никто не будет осторожничать. Мы увидим хорошую игру двух крепких сборных. Мой прогноз — 2:1 победит Россия.

Турция против. Подходящий соперник для старта

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:23
Мажор Булыкин. Самое авторитетное мнение.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:20
Украина вчера свой матч на выезде выйграла. Посмотрим чем ответит Роисся.
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 16:10
Все деньги поставил? Канторы наварятся сегодня с этого ахоЛ.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 16:08
2:1-это приемлемый результат. Будем смотреть.
kiendjin
kiendjin
сегодня в 16:02
нечья и Константинопль наш!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:28
Мы не против
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:27
Патриот.
drug01
drug01
сегодня в 15:26
Пожалуй только ничья?
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 15:00
А я поставлю трешку на турков. Рискну 2: 1.
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