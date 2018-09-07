Мостовой: «Турция обыграет Россию в один мяч или будет ничья»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал прогноз на поединок против Турции в рамках Лиги Наций, который состоится сегодня.

Мне кажется, все теперь будет по-другому после ЧМ . Сборная Турции не попала на чемпионат мира. Поэтому у них есть жажда через Лигу Наций… Они играют дома, неплохая сборная, потому, что я помню, что перед ЧМ мы сыграли против них, и нам было нелегко. По каким-то моментам они даже переигрывали нашу сборную, а сейчас официальный матч для них, мотивация будет запредельная.

Тренер у них как раз Луческу, который был не совсем доволен работой в России. Интересно на нашу сборную посмотреть после той эйфории, которая была на ЧМ . Много новых футболистов вызванных в сборную, есть кому доказывать.

Мой прогноз? Как мне кажется, турки в один мяч выиграют или же ничья.