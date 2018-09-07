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Мостовой: «Турция обыграет Россию в один мяч или будет ничья»

сегодня, 13:55
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия21:45 Не начался

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал прогноз на поединок против Турции в рамках Лиги Наций, который состоится сегодня.

Мне кажется, все теперь будет по-другому после ЧМ. Сборная Турции не попала на чемпионат мира. Поэтому у них есть жажда через Лигу Наций… Они играют дома, неплохая сборная, потому, что я помню, что перед ЧМ мы сыграли против них, и нам было нелегко. По каким-то моментам они даже переигрывали нашу сборную, а сейчас официальный матч для них, мотивация будет запредельная.

Тренер у них как раз Луческу, который был не совсем доволен работой в России. Интересно на нашу сборную посмотреть после той эйфории, которая была на ЧМ. Много новых футболистов вызванных в сборную, есть кому доказывать.

Мой прогноз? Как мне кажется, турки в один мяч выиграют или же ничья.

Турция против. Подходящий соперник для старта 

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 14:40
По мнению Мостового, пищевик уже прошел ПАОК :)
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 14:33
Мостовой еще не дотягивает до Рейнгольда, но очень близок к нему.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:28
Россия победит.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 14:28
Типун тебе на язык.
Abverin
Abverin
сегодня в 14:24
Мостовой опять спартаковскую демагогию понес.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:22
все сегодня увидим
Беланов
Беланов
сегодня в 14:16
Спасибо, Саша! Значит можно ставить на Россию

P.S. Эх - бывают у него просветления, жаль редко... Опять что-то не то съел? Ведь смог нормально перед Испанией дать комментарий:

Экс-форвард сборной России, бывший игрок московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр МОСТОВОЙ:

— Футбол — такая игра, что за 90 минут может произойти все что угодно. Выйдут футболисты, будут играть друг против друга. Кто сильнее, тот и выиграет. Что получится в итоге, не знает никто, даже главный тренер.
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